Uued puusaoperatsiooni uuringud näitavad suurepäraseid tulemusi

Dr. Karen Mullinsi ja dr David Filani UPMC Whitfieldis Waterfordis läbiviidud uuringud on pälvinud tunnustust oma murranguliste leidude eest puusaoperatsiooni valdkonnas. Uuring, mille esitas ortopeediline puusakirurg hr Patrick Carton Ühendkuningriigis rahvusvahelisel spordimeditsiini konverentsil, keskendus võtmeaukude operatsioonide positiivsele mõjule krooniliste puusaliigese vigastuste korral.

Uuringus uuriti puusa kokkupõrget, mehaanilist probleemi, mis on põhjustatud luu kogunemisest puusaliigese kuulile ja pesadele. See seisund põhjustab sageli labraali rebendeid, kõhrekahjustusi ja suurendab osteoartriidi riski. Patsiendid kogevad tavaliselt jäikust, klõpsu- ja torkivat valu kubemes, samuti püsivaid valusid puusas ja alaseljas.

Uuring tõi esile ka täiendavad komplikatsioonid, mis võivad tekkida puusaliigese düsplaasiast, kus puusaalune on liiga madal. Sellistel juhtudel võivad patsiendid vajada täielikku puusaliigese asendamist või periatsetabulaarset osteotoomiat (PAO), mis hõlmab vaagna kirurgilist purustamist ja puusaliigese ümberorienteerimist.

Kuid uuring näitas, et hr Patrick Cartoni täiustatud kirurgiline ravi UPMC Whitfieldis pakub vähem invasiivset võimalust. See tehnika hõlmab probleemse luu eemaldamist ja liigesekoe parandamist, säilitades samal ajal puusaliigese stabiilsuse.

Uuringu tulemused, mida dr Karen Mullins tutvustas Manchesteris Briti spordi- ja treeningmeditsiini assotsiatsiooni (BASEM) konverentsil, näitasid selle protseduuri tõhusust. 10 aasta pärast ei vajanud 90% operatsiooni läbinud patsientidest täielikku puusaliigese asendamist ega PAO-d. Patsiendid teatasid ka valu ja igapäevaste tegevuste märkimisväärsest paranemisest, samuti kõrgest rahulolu tasemest oma tulemustega.

Hr Carton rõhutas nende leidude tähtsust patsientidele ja sportlastele mitteinvasiivsete alternatiivide pakkumisel suurematele puusaoperatsioonidele. Ta selgitas, et puusaliigese säilitamise tehnikad on osutunud edukaks erinevate puusaliigese seisundite, sealhulgas puusaliigese artriidi ravis.

Kokkuvõtteks võib öelda, et see puusaoperatsiooni uurimine on näidanud võtmeauguoperatsiooni positiivset mõju krooniliste puusaliigese vigastuste ravimisel. Leiud pakuvad paljutõotavat alternatiivi invasiivsematele protseduuridele, nagu puusaliigese täielik asendamine, ning pakuvad patsientidele paremat valu leevendamist ja funktsionaalseid tulemusi.

