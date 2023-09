Veevaatluslik satelliit jäädvustab California ranniku lähedal soojenevat ookeani

NASA ja Prantsuse kosmoseagentuuri CNES koostöös on välja töötatud Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satelliidi missioon, mis on võimeline mõõtma ookeani tunnuseid, sealhulgas El Niñot, enneolematu detailsusega. Satelliidi Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrumendil on võimalus mõõta merepinna kõrgust ranniku lähedal, pakkudes väärtuslikku teavet teadlastele ja prognoosijatele.

El Niño, perioodiline kliimanähtus, iseloomustab kõrgem meretase ja soojem ookeanitemperatuur piki Ameerika läänerannikut. Arenevast El Niñost pärit soe ookeanivesi nihkub mööda Vaikse ookeani idaosa rannikut põhja poole, toimides koos püsiva mere kuumalainega. Need soojad veed on viimasel ajal mõjutanud orkaan Hilary arengut.

SWOT-satelliidi merepinna kõrguste visualiseering USA lääneranniku lähedal augustis näitab keskmisest kõrgemaid kõrgusi punase ja oranžina, mis näitab soojemat vett ning keskmisest madalamat kõrgust sinise ja rohelise värviga. Soojema veega kohtades kipub meretase olema kõrgem, kuna vesi soojenedes paisub.

SWOT satelliidi missiooniga tehtud mõõtmised annavad põhjaliku ülevaate planeedi ookeanidest ning mageveejärvedest ja jõgedest. SWOT-i kogutud andmed on teadlastele ja prognoosijatele hindamatu väärtusega selliste nähtuste nagu El Niño arengu ja edenemise uurimisel. Septembri väljavaadetes prognoosis USA riiklik ookeani- ja atmosfääriamet tulevaks talveks tugevat El Niñot, mille tõenäosus on suurem kui 70%.

El Niñot seostatakse ka ekvatoriaalsete passaattuulte nõrgenemisega ning see võib tuua USA edelaosasse jahedamad ja niiskemad tingimused ning Vaikse ookeani lääneosa riikidesse, nagu Indoneesia ja Austraalia, põua.

