Kuu külmad alad on nooremad ja sisaldavad vähem vesijääd, kui varem arvati

Uute uuringute kohaselt on Kuu külmad alad, mida nimetatakse püsivalt varjutatud piirkondadeks (PSR), nooremad kui kraatrid, milles nad asuvad, ja tõenäoliselt hoiavad nad vähem vesijääd, kui seni arvati. PSR-id pakuvad tulevastele Kuul maandumismissioonidele suurt huvi, kuna neid peetakse rohketeks veejääreservuaarideks, mida astronaudid saavad kasutada elu toetavate süsteemide jaoks ja raketikütuse tootmiseks.

Uuest uuringust selgub, et PSR-id on maksimaalselt 3.4 miljardit aastat vanad, mis näitab, et need on nooremad kui 4 miljardi aasta vanused kraatrid, milles neid leidub. See viitab sellele, et Kuu veejää ladestumise praeguseid hinnanguid tuleb allapoole muuta.

Teadlased, mida juhtis Norbert Schörghofer Arizona planeediteaduse instituudist, viisid läbi simulatsioonid, et jälgida Kuu arengut alates selle tekkest 4.5 miljardit aastat tagasi. Need simulatsioonid näitasid, et Kuu koges ligikaudu 4.1 miljardit aastat tagasi oma pöörlemistelje ümberorienteerumist, mille tulemusena tekkisid põhja- ja lõunapooluse lähedal PSR-id. Kuid tolleaegsed suured kalded oleksid viinud kõigi jäälademete kadumiseni.

Selle tulemusena on nendes PSR-ides peidetud külmunud vee kogus tõenäoliselt väiksem kui varem hinnatud. Teadlased on eriti huvitatud Kuu lõunapoolsest polaarpiirkonnast, kus nende arvates on palju lenduvaid aineid, sealhulgas kasutatav vesi.

Tulevaste kuumissioonide, nagu India robotlendur-rover-duo Chandrayaan-3, eesmärk on uurida Kuu lõunapoolust ja otsida jäätunud vee jälgi. Nende missioonide tulemused aitavad meil mõista Kuu veevarusid.

Kokkuvõttes rõhutab see uus uuring vajadust ümber hinnata meie hinnangud veejää hoiuste kohta Kuu püsivalt varjutatud piirkondades. Leiud valgustavad nende piirkondade geoloogilist ajalugu ja mõjutavad tulevasi uuringuid ja Kuuressursside kasutamist.

Allikas: 13. septembril 2021 ajakirjas Science ilmunud artikkel.