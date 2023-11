Pinnalt pärinev vesi käivitab dünaamilise südamiku ja vahevöö interaktsiooni

Teadlased on teinud murrangulise avastuse meie planeedi sisemise toimimise kohta, paljastades, et vesi imbub järk-järgult Maa pinnalt alla. See tähelepanuväärne teekond viib vedeliku läbi laskuvate tektooniliste plaatide, jõudes lõpuks tuumani pärast rasket 2,900-kilomeetrist matka. Kuigi protsess on aeglane, ulatudes miljardeid aastaid, on see viinud uue kihi moodustumiseni välissüdamiku sulametalli ja Maa välimise vahevöö vahele. See kiht on hinnanguliselt "paarisaja kilomeetri paksune", muutes selle teiste Maa sisekihtidega võrreldes suhteliselt õhukeseks.

Arizona osariigi ülikooli hiljutises uuringus paljastasid teadlased, et see vee imbumine käivitab keemilise reaktsiooni, mille tulemuseks on ränidioksiid. Kaasautor dr Dan Shim selgitas, et kui vesi jõuab tuuma ja vahevöö piirile, reageerib see südamikus oleva räniga, et tekiks ränidioksiid. See märkimisväärne leid koos varasemate tähelepanekutega teemantide moodustumise kohta veest, mis reageerib süsinikuga äärmise rõhu all, viitab väga dünaamilisele südamiku ja vahevöö koostoimele, mis viitab olulisele materjalivahetusele.

Mõju meie igapäevaelule pinnal on sügav. ASU uurimisrühma sõnul suurendab see avastus meie arusaamist Maa sisemistest protsessidest, viidates seni arvatust ulatuslikumale globaalsele veeringele. Südamiku muudetud "kilel" on oluline mõju ka geokeemilistele tsüklitele, mis ühendavad pinnavee tsüklit sügava metallilise südamikuga.

See läbimurre Maa sisemise dünaamika mõistmisel annab teadlastele väärtuslikke teadmisi planeedi evolutsioonist ja keerulistest protsessidest, mis kujundavad ümber selle struktuuri. Lahendades meie jalge all peituvaid saladusi, sillutavad teadlased teed suurematele teadmistele ja sügavamale arusaamisele meie maailma õrnast tasakaalust.