Unistaja merikurat: kamuflaažimeister

Süvameri on saladustega ümbritsetud valdkond, kus elab lugematu arv erakordseid olendeid, kes segavad ja lummavad nii teadlasi kui ka entusiaste. Üks selline mõistatus on unistaja nurgkala, liik, kes on tuntud oma hüpnotiseeriva võime poolest sulanduda sujuvalt ookeanisügavuste pimedusse.

Erinevalt enamikust valgust peegeldavatest elusorganismidest neelab unistaja merikurat seda, muutes selle naha varjuliseks mantliks, mis võlub pealtvaatajaid. Hiljuti jagas Monterey Bay akvaariumi uurimisinstituut (MBARI) YouTube'is kütkestavat videot sellest tulnukalaadsest kalast, valgustades selle tähelepanuväärset kamuflaažitehnikat.

MBARI teadlastel oli hiljutisel ekspeditsioonil California ranniku lähedal harukordne võimalus jälgida tabamatut unistajat merikurat. Nad kohtasid ekspansiivses Monterey kanjonis tundmatut unistaja merikurat, mis on viimase 36 aasta jooksul alles üheksas selline kohtumine.

Avastus vaimustas MBARI vanemteadlast Bruce Robinsoni, arvestades nende kalade jälgimise sagedust. Tegelikult oli see liigi esimene vaatlus alates 2016. aastast. Robinson võrdles unistaja merikurat salapärase nahaga tabavalt nähtamatuse mantliga, kuna sellel on hämmastav võime neelata vapustavalt 99.5 protsenti sellele langevast valgusest.

Kuidas see tähelepanuväärne kamuflaažitegu sünnib? Uuringud on näidanud, et unistaja merikura nahk on rikas melanosoomide poolest, mis on spetsiaalsed melaniini pigmenti sisaldavad rakud. See melaniini rohkus annab kalale iseloomuliku musta värvuse ja võimaldab tal neelata peaaegu iga valguse lainepikkust, mis teda tabab.

Tabamatu unistaja merikurat võib emastel kasvada kuni 15 tolli (37 cm) pikkuseks, isased aga vaid 0.5 tolli (1.3 cm) pikkuseks. Nende võime kaduda süvamere pimedusse annab tunnistust looduse uskumatust kohanemisvõimest ja leidlikkusest.

Kui jätkame oma ookeanide tohutute avaruste uurimist, tuletavad sellised avastused meile meelde meie sees peituvaid imesid. Unistaja nurgkala oma nähtamatuse mantli selga panemise oskusega on kütkestav näide looduse kunstilisusest ja saladustest, mis meid lainete all veel ees ootavad.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Kuidas muudab unistaja merikurat selle nähtamatuks?



V: Erinevalt enamikust valgust peegeldavatest organismidest neelab unistaja merikurat nahk valgust, muutes selle inimsilmale varjuliseks ja peaaegu nähtamatuks.

K: Kui sageli teatatakse unistaja merikuratidest?



V: Unistaja merikurat on harva täheldatud, hiljutine vaatlus California rannikul tähistas alles üheksandat esinemist viimase 36 aasta jooksul.

K: Mis annab unistajale merikurat selle musta värvi?



V: Unistaja merikurat must värvus on tingitud melanosoomidest, spetsiaalsetest melaniini pigmenti sisaldavatest rakkudest, mis võimaldavad kalal neelata peaaegu iga valguse lainepikkust.

K: Kui suureks võib emane merikurat kasvada?



V: Emased merikurad võivad kasvada kuni 15 tolli (37 cm) pikkuseks, isased on aga oluliselt väiksemad, vaid 0.5 tolli (1.3 cm).