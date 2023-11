Haruldased kaadrid jäädvustavad Briti Columbia ranniku lähedal kohtumist noorte ookeani päikesekaladega

Sukeldujal oli hiljuti suurepärane võimalus jäädvustada haruldasi kaadreid kahest noorkalast (Mola mola), kes ujuvad koos Kanada Briti Columbia ranniku lähedal smaragdvetes. Kodanikuteadlase Timothy Manuelidese tehtud video esitleb noori päikesekala koos leskede ja kollasabaliste kivikalade parvega.

Kuigi ekspertide teadmised päikesekalade elu algfaaside kohta on piiratud, suutsid nad nende nurgelise kõhu ja väiksema suuruse põhjal tuvastada need konkreetsed isendid kui noored ookeani päikesekalad. Merebioloog Marianne Nyegaard, ookeanide päikesekalade spetsialist, kinnitas nende tuvastamist Facebooki postituses, rõhutades nende "beebilikkust".

Umbes 24-sentimeetrise läbimõõduga noored päikesekalad olid umbes viis korda väiksemad kui täiskasvanud päikesekalad, kuid oluliselt suuremad kui nende vastsündinu, vaid 60 tolli (0.1 millimeetrit). Tavaliselt on päikesekalade varasest elust vähe teada ja nende vastsete täpseks tuvastamiseks on vaja DNA järjestust.

Vastupidiselt levinud väärarusaamadele toob video esile, et päikesekalad on võimelised ujuma kiiremini, kui paljud arvavad. Teadlased märkisid Facebooki postituses, et päikesekala tajutakse sageli ekslikult aeglasena nende "päikese" käitumise tõttu ookeani pinnal, kus nad peesitavad soojas valguses pärast külmemas sügavuses viibimist. Siiski suudavad nad vajadusel kiiresti ujuda.

Ookeani päikesekala, tuntud ka kui mola, on saanud oma nime ümara, veskikivi meenutava lapiku kuju järgi. Need kütkestavad olendid võivad täiskasvanuna jõuda tohutu suuruseni, kasvades kuni 10 meetriseks läbimõõduks. Päikesekalad elavad kogu maailmas mitmesugustes ookeanides, alates troopilistest vetest kuni parasvöötme mereni, ning veedavad oma aega veepinna ja umbes 3 meetri sügavuse vahel.

Väärib märkimist, et videomaterjal ja edasised uurimistööd aitavad kaasa Mola liikide jätkuvale uurimisele Põhja-Ameerika lääneranniku lähedal. Dr Marianne Nyegaard, Ocean Sunfish Researchi juht, on tuvastanud, et need kalad on tõenäoliselt Mola mola noored, eristades neid teistest nendes vetes leiduvatest liikidest, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

K: Kui suureks võivad täiskasvanud päikesekalad kasvada?

V: Täiskasvanud päikesekala läbimõõt võib ulatuda kuni 10 meetrini.

K: Kuidas seab video kahtluse alla levinud väärarusaamad päikesekala kohta?

V: Video näitab, et päikesekalad on võimelised ujuma kiiremini, kui tavaliselt arvatakse.

K: Mida on teada päikesekalade varasest elust?

V: Teadmised päikesekalade varase elu kohta on piiratud ja vastseid saab liigi tasandil tuvastada ainult DNA järjestuse abil.

K: Mis on päikesekala välimuses ainulaadset?

V: Päikesekaladel on ümmargused, lapikud kehad, mis meenutavad veskikivi.

K: Kui sügaval päikesekalad tavaliselt ujuvad?

V: Tavaliselt veedavad päikesekalad oma aega veepinna ja umbes 660 meetri sügavuse vahel.