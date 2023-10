NASA Moon Roveri prototüüp lõpetab Kuu takistusraja

NASA noorkuu kulguri prototüüp VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) on edukalt läbinud Kuu pinna karmi maastikku simuleeriva takistusraja. Kulgur peaks startima Kuu lõunapoolusele 2024. aasta novembris raketi SpaceX Falcon Heavy pardal.

VIPERi liikuvuse testimiseks lõid NASA Glenni uurimiskeskuse Clevelandis insenerid suurte kivide, järskude nõlvade ja sügavate kraatritega simuleeritud kuukeskkonna. Kulgur maandub Kuu lõunapooluse lähedal asuval Mons Moutoni mäel ja tema ülesandeks on oma umbes 100-päevase missiooni jooksul tulevase Artemise programmi maandumiskoha valiku jaoks Kuu keskkonda iseloomustada.

NASA jagas videot kulguri hiljutistest liikuvustestidest, näidates selle võimet ületada võimalikud väljakutsed, millega see Kuu pinnal kokku puutub. Katsed hõlmasid manööverdamist läbi järskude nõlvade, kraatrite läbimist ja kulgeva liivataolise pinnase navigeerimist. Nende testide edukas läbimine näitab, et VIPER on hästi varustatud Kuu karmi maastiku uurimiseks.

Osana NASA Artemise programmist, mille eesmärk on luua püsiv Kuu-asula, mängib VIPER otsustavat rolli kohtade tuvastamisel, kust saab ammutada vett ja muid ressursse, et toetada pikaajalist Kuul viibimist. Lisaks püüab VIPER missioon avastada külmunud vee ja muude lenduvate ainete päritolu Kuul, nende säilimist miljardite aastate jooksul ja nende põgenemist Kuu pinnasest.

NASA Houstonis asuva Johnsoni kosmosekeskuse insenerid on testinud ka VIPERi viimast teadusinstrumenti Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT on pöörlev lööktrell, mida kasutatakse mullapistikute eemaldamiseks kuni kolme jala kõrguselt Kuu pinnast. See seade annab väärtuslikke andmeid Kuu pinnase tugevuse, kompaktsuse ja temperatuuri kohta.

VIPERi liikuvustestide edukas lõpuleviimine ja viimase teadusliku instrumendi integreerimine viivad NASA sammu võrra lähemale Kuu lõunapooluse saladuste avamisele ja tee sillutamisele tulevastele Kuu-uuringutele.

