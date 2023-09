NASA Osiris-RExi missioon toimetas Maale edukalt asteroid Bennu proovi

By

NASA Osiris-RExi missioon on saavutanud olulise verstaposti, viies edukalt Maale asteroidi Bennu proovi. Pärast seitsmeaastast miljardeid miile läbinud teekonda sattus proovikanister Utah' kõrbesse. See saavutus tähistab suurimat maavälise materjali saaki, mille ükski riik on tagasi toonud pärast seda, kui Apollo astronaudid kuukivimiproovidega naasid.

Kanistri, mis sisaldas ligikaudu kohvikruusi jagu kivimit ja muud Bennult kogutud materjali, vabastas kosmoselaev Osiris-REx, kui see planeedi pinna lähedalt möödus. Asteroid Bennu oli sel ajal rohkem kui 200 miljoni miili kaugusel. See missioon on NASA esimene katse tuua asteroidi proovid tagasi Maale.

Asteroidid, nagu Bennu, esindavad meie varase päikesesüsteemi ürgseid ehitusplokke ja annavad väärtuslikku teavet keemiast, mis võis kaasa tuua elu tekke Maal. Neid proove uurides loodavad teadlased paremini mõista meie planeeti kujundanud protsesse ja avastada potentsiaalselt vihjeid elu päritolu kohta.

Proovikanister talus oma viimase laskumise ajal ekstreemseid tingimusi, mille temperatuur oli laavaga võrreldes kuumem. Enne Utah' Great Salt Lake'i kõrbes maandumist pidi see aeglustama helist 36 korda kiiremini. Taastamismeeskonnad valmistasid ette ja harjutasid põhjalikult, et tagada väärtusliku proovi edukas kättesaamine.

Pärast väljavõtmist lennutatakse kanister NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis, Texases, kus seda hoitakse koos teiste avakosmoseproovidega, näiteks kuukivimitega. Järgmise sammuna tuleb avada kanister spetsiaalses laboris ja alustada kogutud materjali uurimist. Osa proovist säilitatakse tulevaste teadlaste jaoks, et nad saaksid neid täiustatud vahenditega uurida, nagu ka käimasolevat Apollo astronautide poolt tagasi toodud kuukivimite uurimist.

Allikad: NASA