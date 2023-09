NASA OSIRIS-RExi missioon võttis edukalt proovi asteroid Bennult

NASA 2016. aastal alanud missioon OSIRIS-REx jõudis viimase verstapostini, kui väike kapsel, mis sisaldas asteroidi Bennu proovi, maandus Utah kõrbes. See missioon hõlmas asteroidi ümber tiirlemist ja materjali kogumist Maale tagasi toomiseks – seda saavutust, mida polnud kunagi varem tehtud.

Kosmoselaev kasutas Bennu suunas liikumiseks kada manöövrit ümber Maa. See kogus asteroidilt üle 60 grammi materjali, ületades NASA ootusi. Proov hoiti turvaliselt kapslis, mille meeskond on nüüd taastanud ja transporditakse analüüsimiseks NASA kaasaskantavasse puhtasse laborisse.

Lisaks proovile on töörühm tuvastanud kapslit ümbritsevas piirkonnas ka potentsiaalselt huvitavaid keskkonnaproove edasiseks uurimiseks. Enne lähenemist läbis kapsel ohutuskontrolli, et veenduda, et see ei ohusta päästemeeskonda.

OSIRIS-RExi kapsel langes Utah' kõrbes oodatust veidi varem. Selle langevari kasutati edukalt, võimaldades tal koos asteroidiproovidega aeglaselt laskuda. Edaspidi jätkab kosmoselaev oma missiooni OSIRIS-APEXina ja kohtub asteroidiga Apophis. See kohtumine annab väärtuslikku teavet asteroidi orbiidi, pöörlemiskiiruse ja pinna kohta.

Bennu proovi edukas kättesaamine on NASA jaoks oluline verstapost, sest see on esimene kord ajaloos, kui Maale tagastatakse asteroidiproovide puutumatu vahemälu. Nende proovide analüüs annab teadlastele väärtuslikku teavet asteroidide koostise ja moodustumise kohta.

Allikas: NASA (allikaartikkel pole enam saadaval)