Kaldemõõturite tähtsus vulkaanide jälgimisel

Kaldemõõturid on aastakümneid mänginud vulkaanide jälgimisel otsustavat rolli, pakkudes väärtuslikku teavet vulkaanide käitumise ja magma liikumise kohta. Kuigi satelliidipõhised meetodid on viimastel aastatel muutunud silmapaistvamaks, on kaldemõõturid teadlaste jaoks endiselt usaldusväärne ja oluline tööriist.

Kaldeandmete kasutamine vulkaanide seires pärineb 20. sajandi algusest, kui teadlased hakkasid mõistma seost vulkaanipursete ja topograafia muutuste vahel. Teerajaja vulkanoloog dr Thomas Jaggar alustas 1917. aastal Hawaii vulkaanide kaldemuutuste jälgimist spetsiaalselt loodud instrumentide abil.

Kaldemõõturi tehnoloogia üks olulisi edusamme tehti 1950. aastatel, kui dr Jerry Eaton töötas välja veetoru kaldemõõturi. See instrument võimaldas täpselt mõõta kaldenurka, võimaldades teadlastel jälgida Kīlauea tipu liikumist pursete ajal. Veetoru kaldemõõtur koosneb kolmest omavahel ühendatud veepotist, mis liiguvad vastuseks maapinna kallutamisele. Mõõtes igas potis vee sügavust, saavad teadlased määrata kalde astme.

Veetoru kaldeandmete pidev registreerimine osutus hindamatuks, kuna see andis mõõtmiste aegrea, mis võimaldas tuvastada pursete vahelised inflatsiooni- ja deflatsioonitsüklid. See pidev kalde registreerimine võimaldas teadlastel teha avastusi, mis poleks olnud võimalikud, kui andmeid oleks kogutud ainult pursete ajal.

1970. aastatel võeti kasutusele elektroonilised kaldemõõturid, mis võimaldasid veelgi täpsemaid mõõtmisi teha. Need instrumendid on paigaldatud kaitstud puuraukudesse ja suudavad mõõta iga minuti kallet kuni mikroradiaani murdosani.

Viimastel aastatel on Kīlauea tippkohtumise kaldeandmed näidanud sarnasusi 1950.–1970. aastate andmetega, mis näitab, et vulkaani käitumine pole pärast 2018. aasta purset oluliselt muutunud. See järjepidevus võimaldab teadlastel kasutada varasemaid andmeid, et teha prognoose tulevase käitumise kohta ja testida hüpoteese vulkaani torustiku kohta.

Hiljutised vaatlused Kīlauea kaldeera lähedal asuvatest kaldemeetritest viitavad magma kogunemisele Lõuna-Caldeera veehoidlas, sarnaselt varasematele sündmustele aastatel 2015 ja 2021. Need teadmised aitavad teadlastel mõista praeguseid protsesse ja võivad avada uusi teadmisi vulkaani varasema käitumise kohta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kaldemõõturid on olnud vulkaanide seire oluline tööriist, pakkudes pidevaid kaldemõõtmisi ja aidates kaasa meie arusaamisele vulkaanilisest tegevusest. Kīlauea kalde pika ja tõetruu salvestamine hõlbustab jätkuvalt uusi avastusi ja tulevaste pursete prognoose.

