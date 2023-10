"Tulerõngas" päikesevarjutus köidab miljoneid maalasi

Hiljutine "tulerõnga" päikesevarjutus võlus miljoneid inimesi üle maailma. Kui aga enamik meist jälgis varjutust Maalt, siis võimas USA ilmasatelliit pakkus kosmosest erineva vaatenurga. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) GOES-East satelliit jäädvustas Kuu domineeriva varjutuse, mis möödus planeedist 22,300 XNUMX miili kõrguselt.

Päikesevarjutused tekivad siis, kui Kuu liigub Päikese ja Maa vahelt, heites meie planeedi pinnale varju. Hiljutine varjutus oli "rõngakujuline päikesevarjutus", kus Kuu paikneb Maast kaugemal. See muudab kuu väiksemaks ega kata päikest täielikult. Selle asemel loob see kauni "tulerõnga" efekti, jättes meie tähe õhukese piirjoone nähtavaks.

Neil, kes varjutuse otseses teekonnas ei olnud, oli siiski võimalik osalist varjutust näha, kasutades selleks heakskiidetud päikesevaateprille. Järgmine täielik päikesevarjutus USA-s ja Põhja-Ameerikas toimub aga 8. aprillil 2024. Kuni selle ajani toimub järgmine rõngakujuline päikesevarjutus USA kohal alles 21. juunil 2039.

Nii täielikud kui ka rõngakujulised päikesevarjutused on erilised sündmused, mis tekitavad palju astronoomilist põnevust. Need on suhteliselt haruldased juhtumid, mistõttu on need väga oodatud. Seega, kui toimub järgmine päikesevarjutus, nautige saadet kindlasti.

Allikad:

– riikliku ilmateenistuse Tampa Bay kontor

- NASA