Supernoova vaatluste kaudu paljastatud massiivse tähe lõplik evolutsioon

Uurimisrühm, mida juhivad dr ZHANG Jujia Hiina Teaduste Akadeemia Yunnani vaatluskeskusest ja prof WANG Xiaofeng Tsinghua ülikoolist, on lähedal asuvas supernoova SN 2023ixf vaatluste kaudu saavutanud läbimurde massiivsete tähtede viimaste etappide mõistmisel. galaktika Messier 101.

II tüüpi supernoovad on universumis kõige levinumad tähtede plahvatused, kuid nende tuuma kokkuvarisemiseni viivaid protsesse on olnud raske kindlaks teha. Uurides SN 2023ixf kord elus toimuvat plahvatust, on meeskond avastanud olulist teavet nende tohutute, vesinikurikaste eellastähtede evolutsiooniga seotud massikadumehhanismide kohta.

Nende leidude üks oluline aspekt on tähest sunniviisiliselt välja paisatud massi hindamine selle eluea lõpus. See heidab valgust tähe lõplikule arengule ja annab väärtuslikke andmeid kogu protsessi mõistmiseks.

Meeskond kasutas välgatavaid spektreid, mis on esimesed signaalid supernoova plahvatuste kohta, mis on põhjustatud ümbritseva materjali (CSM) / tähetuule ionisatsioonist. Neid spektreid püüdes suutsid nad luua seose II tüüpi supernoovade plahvatuste ja massiivsete tähtede hilise evolutsiooni vahel.

SN 2023ixf hiljutine plahvatus andis ainulaadse võimaluse seda püsivat probleemi uurida. Kogudes suure kadentsiga välkspektreid 1–5 päeva jooksul pärast plahvatust, suutsid teadlased supernoova ümbritseva ümbritseva materjali parameetreid rangelt piirata.

Nende tähelepanekute põhjal oli SN 2023ixf eellase massikadu tõenäoliselt 6 x 10-4 M yr-1 viimase 2-3 aasta jooksul enne plahvatust. Samuti leidsid nad tõendeid kompaktse CSM-i kesta kohta, mis moodustati ümbritsevast materjalist, mis liigub kiirusega 55 km s-1, raadiuses, mis on väiksem kui 7 x 1014 cm eellasest.

Umbes 20 aastat tagasi kogutud andmete põhjal oletati, et SN 2023ixf eellane võis vahetult enne plahvatust muutuda punasest ülihiiglasest lühiealiseks kollaseks hüperhiiglaseks. Suur massikadu ja suhteliselt suur tuulekiirus toetavad seda hüpoteesi.

SN 2023ixf käimasolev vaatlus ja uurimine on eeldatavasti verstapost II tüüpi supernoovade ajaloos ning aitab paljastada massiivsete tähtede saatust massivahemikus 10–20 päikesemassi.

Allikas:

Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang jt. "Ümberkujuline materjal, mille massiivne täht vahetult enne oma surma vägivaldselt välja paiskas." Teadusbülletään.