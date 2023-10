Valmistuge Orioniidide meteoorisajuks

Ontario amatöörastronoomid ootavad pikisilmi sel nädalavahetusel Orioniidide meteoriidisaju haripunkti. Kuni 20 meteoori tunnis, sealhulgas eredad tulekerad, on see suurejooneline sündmus. Meteoorisadu tekitavad Halley komeedi tolmuterad ja see on nähtav igal aastal oktoobris ja novembris. Sel aastal peaks see aga saavutama oma haripunkti öötundidel 21. oktoobrist 22. oktoobrini.

Meteoorisaju aimamiseks on soovitatav pilku heita laupäeval kella 10 paiku, kui Orioni tähtkuju idahorisondi puhastab. Kuu võib nähtavust takistada, kuid kui olete valmis hiljaks jääma, loob kuu loojumiseni pühapäeva hommikul kella 30:1 paiku paremad vaatamistingimused.

Kuigi Orioniidide meteoriidisadu peetakse keskmiseks, tõotab see siiski kütkestavat visuaali. Gary Boyle, tuntud ka kui tagahoovi astronoom, viitab sellele, et seal võib olla eredaid tulekerasid, mis võivad olla üsna tähelepanuväärsed isegi siis, kui taevas on kuu.

Neile, kes on huvitatud meteoorisadu piltide jäädvustamisest, on hädavajalik leida pimedas kohas linnatuledest eemal. DSLR-kaamera seadistamine kaablivabastusega statiivile ja 20–30-sekundilise särituse kasutamine suurendab võimalust midagi oma vaateväljas tabada.

Lisaks meteoriidisajule on tähevaatlejatel võimalus näha ka planeete Saturn, Jupiter ja Veenus ning talvist Linnuteed. IPhone'i tähevaatlusrakenduse Sky Guide kasutamine aitab näha, mida näete.

Kui teile meeldib külmem ilm, on Geminiidide meteoriidisadu veel üks sündmus, mida oodata. Kaksikute tähtkujust kiirgades saavutab see haripunkti 14. detsembri õhtul kuni 15. detsembrini. Geminiidide meteoorisadu on eeldatavasti isegi parem kui Orioniidid, aeglasemate meteooride puhul on suurem võimalus eredaid tulekerasid tekitada.

Astronoomia kohta lisaressursside ja teabe saamiseks külastage Gary Boyle'i veebisaiti wondersofastronomy.com. Ontario osariigis South Mountaini elanik Boyle korraldab praegu uue observatooriumi ühisrahastuskampaaniat.

