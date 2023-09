Lülisamba tüvirakkude ainulaadne roll kasvaja metastaasides selgroos

Weill Cornell Medicine'i teadlased on avastanud, et lülisamba luud, mis moodustavad selgroo, pärinevad teatud tüüpi tüvirakkudest, mis soodustavad kasvaja metastaase. Lülisamba tüvirakkudest loodud luutaoliste "organoidide" kasutamise abil tuvastasid teadlased valgu nimega MFGE8, millel on oluline roll kasvajate kalduvuses levida pigem selgroole kui teistele luudele. See leid heidab valgust selgroo häiretele ja aitab selgitada, miks soliidkasvajad metastaaseeruvad sageli selgroole.

Skeleti tüvirakud, millest moodustuvad luud ja kõhred, eraldati hiirtelt pinnavalgu markerite põhjal. Geeniaktiivsuse analüüs näitas, et erinevatest luudest pärit skeleti tüvirakkudel ilmnesid erinevad geeniekspressiooni mustrid. Seejärel tuvastasid teadlased selgroo tüvirakkude spetsiifilise markerite komplekti ja kinnitasid edasiste katsetega nende rolli selgroo luude moodustumisel.

Varasemad teooriad viitasid sellele, et kasvajate eelistamine lülisamba metastaaside tekkeks, mida nimetatakse "seljaaju tropismiks", oli seotud verevoolu mustritega. Kuid teadlased leidsid tõendeid selle kohta, et selle nähtuse eest võivad vastutada selgroo tüvirakud. Metastaatiliste kasvajarakkude esialgne külvamine toimus valdavalt piirkondades, kus paiknevad selgroo tüvirakud ja nende järglasrakud.

Töörühm täheldas, et selgroolülide tüvirakkude eemaldamine kõrvaldas metastaaside esinemissageduse erinevuse selgroo ja pikkade luude vahel. Lisaks avastasid nad, et MFGE8, valk, mida lülisamba tüvirakud eritavad suuremates kogustes võrreldes pika luu tüvirakkudega, on peamine lülisamba tropismi põhjustaja. Nende leidude kinnitamiseks inimestel tegid teadlased koostööd erikirurgia haigla uurijatega, et tuvastada hiire selgroolülide tüvirakkude inimkaaslasi.

Teadlased on nüüd keskendunud MFGE8 blokeerimise viiside leidmisele, et vähendada vähihaigete selgroo metastaaside riski. Lisaks on nende lülisamba tüvirakkude ainulaadsete omaduste uurimise eesmärk anda ülevaade selgroo häiretest.

Allikas: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery