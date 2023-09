NASA missioon VERITAS valmistub uurima Veenust orbiidilt

NASA missioon VERITAS (Venuse Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography ja Spectroscopy) peaks startima kümne aasta jooksul, et uurida Veenuse pinda orbiidilt. Teadlased usuvad, et Veenuse pinna uurimine võib anda väärtuslikku teavet kiviste planeetide elamiskõlblikkuse ja evolutsiooni kohta. Selle missiooni ettevalmistamiseks viis rahvusvaheline VERITAS teadusmeeskond hiljuti Islandil läbi kahenädalase kampaania, kasutades Veenuse analoogina vulkaanilisi maastikke.

Island valiti Veenuse esikohaks selle geoloogiliste sarnasuste tõttu. Nii Islandil kui ka Veenusel on vulkaaniline aktiivsus ja Islandi vulkaanilise maastiku uurimine võib aidata VERITAS meeskonnal mõista, mida kosmoselaeva radar Veenuses jälgib. Kampaania käigus uuris meeskond Islandil vulkaanilisi ladestusi, laavavälju ja aktiivseid vulkaanilisi piirkondi, mis meenutavad Veenuse pinda. Nad kogusid kivimiproove ja viisid läbi mõõtmisi, et uurida kivimite pinnakaredust ja muid omadusi.

Uuritavatest asukohtadest aeroradaripiltide saamiseks viidi läbi Saksamaa lennunduskeskuse (DLR) juhitud lennud Islandi maastike kohal. Õhust kogutud radariandmeid võrreldakse VERITASE teadusmeeskonna tehtud maapealsete mõõtmistega. See võrdlus aitab teadlastel paremini mõista Veenuse orbiidil oleva kosmoseaparaadi radarivaatlusi.

VERITASe missioon kasutab sünteetilist avaradarit ja lähiinfrapunaspektromeetrit, et luua Veenuse 3D globaalsed kaardid ja eristada selle pinnal olevaid erinevaid kivimitüüpe. Uurides Veenuse pinda orbiidilt, loodavad teadlased avastada vihjeid planeedi sisemuse kohta ja saada ülevaate kiviste planeetide, nagu Maa, arengust.

