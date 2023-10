Valguse vektoriaalse spin-orbitaalsaali efekti mõistmine

By

Kui jalgpallur lööb staatilist palli, saab ta panna selle pöörlema ​​ja liikuma kaarekujulisel trajektooril. See nõuab oskusi ja kogemusi. Samamoodi on optikas olemas efekt, mida nimetatakse valguse spin-Hall-efektiks (SHEL), kus fokuseeritud kiire käitumine sõltub selle pöörlemisest ja keerisusest.

Ajakirjas Opto-Electronic Science avaldatud hiljutises artiklis tutvustatakse valguse spin-orbitaalse Halli efekti vektoranalüüsi, kui vabas ruumis teravustatakse. Autorid rõhutavad, kui oluline on mõista asümmeetrilise valgusvihu erinevate komponentide jaotust koos spinni ja keerisega. Seda efekti uurides saavad teadlased ülevaate sellest, kuidas kiirt saab sihtmärgi täpseks tabamiseks manipuleerida.

Uuringus analüüsivad teadlased elektrivälja komponentide nihkeid ja ümberjaotusi kiire fookustasandil. See saavutatakse süsteemi asimuutsümmeetria purustamise ja Descartes'i koordinaatide kasutamisega. Tulemused näitavad, et fokaaltasandi elektrivälja kõik kolm Descartes'i komponenti kogevad nihkeid ja ümberjaotusi, mis on seotud nurkimpulsi nihke ja ümberjaotumisega.

Valguse spin-orbitaalne Halli efekt avaldub spin-orbiit ja orbiit-orbiit interaktsioonides, kus spin ja orbiidi nurkmoment teisendatakse ja reorganiseeritakse. Uuring demonstreerib ka orbiidi-spinni muundamise esinemist, kus orbiidi nurkimment toimib spin-nurkimpulsi ümberjaotamise katalüsaatorina.

Valguse vektoriaalse spin-orbitaalse Halli efekti mõistmine mõjutab mitmesuguseid rakendusi, näiteks lasermustrit. Valguskiire pöörlemist ja orbiidi nurkmomenti manipuleerides saavad teadlased kontrollida materjalides mikroreljeefide valmistamist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et valguse vektoriaalne spin-orbitaalne Halli efekt mängib fokuseeritud kiirte käitumises otsustavat rolli. Elektrivälja komponentide nihkeid ja ümberjaotusi analüüsides saavad teadlased ülevaate sellest, kuidas valguskiirtega konkreetsete rakenduste jaoks manipuleerida. See arusaam võib edendada erinevaid valdkondi, sealhulgas optikat ja materjaliteadust.

Allikad:

Opto-elektroonikateadus (2023). DOI: 10.29026/oes.2023.230014