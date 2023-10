Varda Space Industries maandab järgmise kosmoseaparaadi Austraalias, kuna USA heakskiit on ootel

By

Kosmosetööstuse idufirma Varda Space Industries teatas, et maandab oma järgmise kosmoselaeva Austraalias, jätkates koostööd USA reguleerivate asutustega, et saada heakskiit oma esimesele missioonile Utah'sse naasmiseks. Ettevõte sai hiljuti tagasilükkamise, kui ta taotles oma kosmoseaparaadi maandumist Utah' kõrbes, kuna uues taassisenemise raamistikus nimega Part 450 olid kooskõlastusprobleemid. Varda tegevjuht Delian Asparouhov selgitas, et tagasilükkamine ei olnud tingitud ohutusprobleemidest, vaid pigem väljakutsetest mitme osapoolega kooskõlastamisel. .

Vaatamata oma plaanidele Austraalias maanduda, nõuab Varda endiselt FAA litsentsi, isegi kui kosmoselaev Ameerika pinnale tagasi ei sisene. Asparouhov selgitas, et vahemiku valikul lähtutakse erinevast saadavusest, ressurssidest ja võimalustest. Ettevõte kavatseb omada võrgus vähemalt 3–4 vahemikku ja eesmärk on saavutada 2026. aastaks kord kuus korduv sisenemissagedus.

Regulatiivkoormus on olnud kosmosetööstuses suur probleem, nagu rõhutasid kolme suure kosmoseettevõtte tunnistused enne kongressi. Need ettevõtted taotlesid üksmeelselt FAA-le rohkem ressursse, et tulla toime kasvava litsentsitöökoormusega, ja rõhutasid reguleerimise ühtlustamise tähtsust Ameerika konkurentsivõime säilitamiseks ülemaailmsel areenil.

Asparouhov rõhutas vajadust personali ja reageerimisvõime järele FAA kaubandusliku kosmosetranspordi büroos, tunnistades kosmosetegevuse hüppelist kasvu viimase üheksa aasta jooksul. Ta rõhutas, et tõhustamine ei tohiks ohustada ohutust ega reguleerimist, vaid peaks tagama, et vajaliku tehnilise analüüsi ja koordineerimise läbiviimiseks on piisavalt töötajaid.

