In-Space Manufacturing startup Varda Space Industries maandab järgmise kosmoseaparaadi Austraalias

Kosmosetööstuse idufirma Varda Space Industries teatas, et tema järgmine kosmoselaev maandub Austraalias. See tuleneb sellest, et ettevõte jätkab koostööd USA reguleerivate asutustega, et saada heakskiit oma esimesele missioonile Utah'sse naasmiseks. USA õhujõud ja föderaalne lennuamet lükkasid hiljuti tagasi Varda taotluse oma kosmoseaparaadi maandumiseks Utah’ kõrbes, kuna tekkisid koordineerimisprobleemid osa 450 nimelise naasmise raamistiku raames.

Varda kaasasutaja Delian Asparouhov selgitas, et otsusel ei olnud midagi pistmist sõiduki ohutuse, disaini ega analüüsidega, vaid pigem kolme asjaosalise vahelise koordineerimisega. Ettevõte on siiski kindel, et täidab kõik regulatiivsed nõuded, ja töötab selle nimel, et kooskõlastada uus sisenemise sihtkuupäev.

Kuna Varda jätkab koostööd Ameerika reguleerivate asutustega, on ta sõlminud lepingu Austraalia ettevõttega Southern Launch, et tema järgmine kapsel maandub Koonibba katsetiirus 2024. aastal. Asparouhov selgitas, et Austraaliasse kolimise põhjuseks ei ole regulatiivse vastavuse probleemid Ameerika Ühendriikides. vaid pigem kättesaadavus ja erinevate vahemike pakutavad vahendid.

Tulevikus plaanib Varda võrgus kasutada vähemalt kolm kuni neli vahemikku ja eesmärk on saavutada 2026. aastaks kord kuus korduv taastumissagedus. Ettevõte on kooskõlastanud Utah' testimis- ja koolitusvahemiku nõudmise kohaselt teiste vahemikega. paindlikkuse suurendamiseks pühendunud partnerlusele mitme tootevalikuga.

Kosmosetööstus seisab praegu silmitsi regulatiivsete väljakutsetega, kolm suurt kosmoseettevõtet annavad kongressi ees tunnistusi, et taotleda FAA-le lisaressursse. Need ettevõtted rõhutasid ka vajadust sujuvama reguleerimise järele, et suurendada Ameerika konkurentsivõimet.

Asparouhov kordas neid tundeid ja rõhutas kosmosesaatmise aktiivsuse eksponentsiaalset kasvu viimase üheksa aasta jooksul. Ta tegi ettepaneku, et suuremate poliitiliste muudatuste elluviimise asemel tuleks keskenduda FAA kaubandusliku kosmosetranspordi büroo personali ja reageerimisvõime suurendamisele, et tulla toime kasvava töökoormusega.

Allikad: TechCrunch