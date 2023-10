Varda Space Industries kindlustab tulevaste kosmosemissioonide jaoks maandumiskoha Austraalias

By

Varda Space Industries, Californias asuv idufirma, mis keskendub farmaatsiauuringutele ja kosmosetootmisele, on jõudnud kokkuleppele Austraalia eraoperaatori Southern Launchiga kosmoselaevade tulevaste maandumiste osas. See juhtus pärast seda, kui USA valitsus keeldus andmast heakskiitu Varda esimesele eksperimentaalsele missioonile, mis vedas orbiidil toodetud ravimeid. Föderaalne lennuamet (FAA) ja USA õhujõud ei lubanud Varda kosmoseaparaadil maanduda Utah's sõjaväe katsepolügoonis ohutusprobleemide tõttu.

Varda kavatseb korraldada regulaarseid missioone madala maa orbiidile, et hõlbustada farmaatsiauuringute eksperimente ja toota ravimeid mikrogravitatsioonis. Ettevõte on kindlustanud riskikapitali rahastamise ja käivitab neljast testmissioonist koosneva esialgse partii vajalike tehnoloogiate väljatöötamiseks. Nende missioonide käigus kasvatas Varda edukalt oma kosmoselaevas HIV-ravimi ritonaviiri kristalle.

Tulevaste missioonide hõlbustamiseks on Varda seadnud prioriteediks mitme maandumiskoha otsimise. Southern Launchiga sõlmitud leping võimaldab Varda teisel missioonil, mis on kavandatud 2024. aasta keskpaigaks, naasta ja maanduda kaugel asuvas Koonibba katsetiirus Austraalias. Varda rõhutab siiski, et plaanib endiselt regulaarselt USA-sse naasta.

Varda esimees ja kaasasutaja Delian Asparouhov rõhutab taassisenemisvõimaluste olulisust, sarnaselt sellega, kuidas kanderaketid kasutavad erinevaid stardiplatvorme ja kosmoseväljakuid. Lõuna-Austraalias asuv Koonibba katsevahemik pakub spetsiaalset valikut äripindade taassisenemiseks. Katsepolügooni opereeriv Southern Launch on viimastel aastatel korraldanud mitmeid suborbitaalseid raketiheiteid.

Tulevaste kosmosemissioonide ja Austraalias taassisenemise operatsioonide läbiviimiseks peab Varda hankima FAA kaubandusliku taassisenemise litsentsi. Asparouhov eeldab, et FAA ja Austraalia reguleerivate asutuste heakskiidu saamine Koonibba katsealasse naasmiseks on lihtsam võrreldes eelmise Utah' sõjaväe katsepolügooni taotlusega.

