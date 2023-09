Bennu asteroid ja selle potentsiaalne mõju Maale

Filmis “Ära vaata üles” võis staaridest koosnev näitlejanna populariseerida ohtu, et asteroid hävitab kogu elu Maal, kuid tegelikult kihutab praegu meie planeedi poole eluohtliku potentsiaaliga asteroid. 2009. aastal avastatud Bennu asteroid võib kokkupuutel Maale tõsist kahju tekitada.

Kuigi kohalikud elanikud ei pea oma elu jooksul asteroidi mõju pärast muretsema, võivad tulevased põlvkonnad muretseda. Järgmine potentsiaalne Bennu asteroidi kokkupõrke kuupäev on 24. september 2182. Tõenäosus, et see tegelikult Maaga kokku põrkub, on aga üsna väike. Kuid see ei ole takistanud NASA-l 2020. aastal proovide kogumise missiooni Bennusse käivitamast. Kosmoselaev OSIRIS-REx naaseb Maale pühapäeval, 24. septembril planeetidevaheliste leidudega.

Bennu on teadlastele eriti põnev sihtmärk, sest on püsinud enamjaolt muutumatuna alates Päikesesüsteemi tekkest 4.6 miljardit aastat tagasi. Tavaliselt jääb see Maast mööda, kuid selle orbiit kattub meie omaga iga kuue aasta tagant.

Vaatamata laastavate mõjude võimalikkusele ei vasta Bennu asteroid "planetapja" kriteeriumidele. NASA andmetel loetakse globaalset mõju avaldavaks kõik kosmosekivimid, mille suurus on üle 1 km kuni 2 km. Bennu jääb sellele suurusenõudele alla. Oma üle 130 meetri pikkuse ja Maa orbiidi läheduse tõttu on see klassifitseeritud potentsiaalselt ohtlikuks asteroidiks.

Bennu mõju Maale sõltub mitmest tegurist, sealhulgas 157 võimalikust Maa kokkupõrkepunktist ja nende vastavatest tõenäosustest. Kui suurim kokkupõrke tõenäosus on 24. septembril 2182, siis tõenäosus, et asteroid Maast mööda läheb, on 99.963%.

Kui Bennu peaks mõju avaldama, võib see ümbruskonnale suurt kahju tekitada. Vabanev energia oleks enam kui 20 korda suurem kui Tsar Bomba, võimsaima tuumarelva puhul, mida kunagi katsetatud.

Praegu Bennu tee Maale otsest ohtu ei kujuta ja selle vaatlemisest huvitatud isikud vajaksid piisavat varustust, näiteks korraliku suurusega teleskoopi. Vancouveri piirkonna ilmastikutingimustega kursis hoidmiseks on saadaval usaldusväärne prognoosiplatvorm koos üksikasjalike naabruskonnapõhiste prognoosidega.

Oluline on märkida, et NASA käimasolev missioon Bennus annab tulevikus selle potentsiaalselt ohtliku asteroidi kohta täiendavaid teadmisi.

Mõisted:

– Bennu asteroid: 2009. aastal avastatud asteroid, mis kujutab endast potentsiaalset ohtu Maale.

– HR MacMillani kosmosekeskus: kosmosekeskus Kanadas Vancouveris.

– Kosmoselaev OSIRIS-REx: NASA poolt käivitatud kosmoselaev Bennu asteroidilt proovide kogumiseks.

– Potentsiaalselt ohtlik asteroid: asteroid, mis on piisavalt suur ja Maale piisavalt lähedal, et kujutada endast potentsiaalset ohtu.

– Tsaar Bomba: võimsaim tuumarelv, mida kunagi katsetatud.

Märkus. See artikkel on allikaartikli loominguline tõlgendus ja ei pruugi kõiki üksikasju ega fakte täpselt kajastada.