Jed J. Hancock trotsis ülikooli nõuniku kahtlusi, kes uskusid, et elektriinsenerid sünnivad, mitte ei sünni. Sellest väljakutsest inspireerituna sai Hancockist bakalaureuseõpingute ajal kõige raskem töötaja. Tema pühendumus köitis inseneriprofessor Doran Bakeri tähelepanu, kes aitas tal saada magistrikraadi saamiseks NASA stipendiumi. Täna töötab Hancock Utah osariigi ülikooli inseneri- ja uurimislabori Space Dynamics Laboratory (SDL) presidendina.

SDL töötas koostöös Arizona ülikooliga välja NASA kosmoseaparaadi OSIRIS-REx detektorisõlmed ja elektrilised komponendid. See kosmoselaev, mis on varustatud kolme kaameraga, mida ühiselt tuntakse OCAMS-ina, asus missioonile asteroidi Bennu uurimiseks. Kaamerad, nimelt PolyCam, MapCam ja SamCam, teenisid kindlaid eesmärke, nagu Bennu pinnale keskendumine ja selle värviline kaardistamine. Hancock ja tema SDL-i meeskond viisid läbi ulatuslikud katsetused, et tagada kaamerate tõhusus kosmoses.

OSIRIS-RExi missioon on lõpusirgel, kuna kavatseb selle kuu jooksul Bennu proovid Maale tagasi saata. Kosmoselaev vabastab California ranniku kohal proovitagastuskapsli, mille Lockheed Martin välja võtab. See kapsel peaks sisaldama väärtuslikke vihjeid meie universumi päritolu kohta. OSIRIS-REx pole aga veel uurimist lõpetanud. See alustab peagi uuele missioonile OSIRIS-APEX, et uurida asteroidi Apophis, mis 2029. aastal Maaga tihedalt kokku puutub.

SDL-il, mille Doran Baker ametlikult asutas 1982. aastal, on kosmoseuuringutele kaasa aidanud pikk ajalugu. Kaitseministeeriumi ülikooliga seotud uurimiskeskusena on SDL osalenud erinevates kosmoseprogrammides ja andurisüsteemides. Samuti on see töötanud sõjaliste kujutiste, luuresüsteemide ja mehitamata õhusõidukisüsteemide kallal. Labori pühendumus missioonipartneritele, sealhulgas NASA-le ja kaitseministeeriumile antud lubadusi täita, rõhutab selle pühendumust teaduslikele avastustele ja riiklikule julgeolekule.

Sel ajal, kui Jed J. Hancock juhib SDL-i selle jätkuvates ettevõtmistes, valmistub labor Kennedy kosmosekeskuses uue teleskoobi käivitamiseks. See teleskoop lubab parandada meie arusaamist universumist ja tugevdada SDL-i rolli kõige julgemates teaduslikes läbimurretes.

Mõisted:

– Space Dynamics Laboratory (SDL): Utah State University inseneri- ja uurimislabor.

– OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security – Regolith Explorer, NASA kosmoselaev, mis uuris asteroidi Bennu.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, mis koosneb kolmest kaamerast: PolyCam, MapCam ja SamCam.

Allikad:

– [Artikli allikas]