Güroskoobi kasutamine Maa pöörlemise variatsioonide mõõtmiseks

Teadlaste meeskond on välja töötanud uudse viisi maakera pöörlemise muutuste mõõtmiseks güroskoopi abil. Saksamaa Geodeetilise Observatooriumi Wettzelli teadlased lõid 16 meetri pikkuse laserõõnsuse, tuntud kui "G", mis toimib rõngakujulise güroskoopina. Sees vastassuunas liikuvad kaks laserkiirt interakteeruvad, et luua interferentsmuster. Teadlased leidsid, et Maa pöörlemisel peegelduvad selle kiiruse kõikumised interferentsimustris. Häiremustrit analüüsides suutsid teadlased arvutada Maa teatud punkti läbitud vahemaa teatud ajaperioodi jooksul.

Ajakirjas Nature Photonics avaldatud uuringus testisid teadlased güroskoobi jõudlust nelja kuu jooksul ja suutsid mõõta konkreetse päeva pikkust vaid mõne millisekundi täpsusega. See täpsusaste on palju suurem kui varasemad Maa pöörlemise mõõtmiseks kasutatud meetodid ja seda saaks kasutada globaalse transpordi täpsemate geofüüsikaliste mudelite loomiseks.

Caterina Cimminelli ja Giuseppe Brunetti arutasid meeskonna leide ajakirjas Nature Photonics avaldatud uudiste ja vaadete artiklis. Teadlased tegid ettepaneku, et see uus päevapikkuse mõõtmise meetod koos selle variatsioonidega võib viia paremate geofüüsikaliste mudeliteni, millel on laiaulatuslikud rakendused sellistes valdkondades nagu kliimateadus ja navigatsioon. Teadlased usuvad, et see lähenemisviis võib anda täpsemaid kirjeldusi päeva pikkuse kohta, võttes arvesse erinevaid Maa pöörlemist mõjutavaid tegureid, nagu Kuu tõmbejõud, ookeanihoovused ja atmosfääritingimused.

Üldiselt on sellel uuel güroskoobil põhineval lähenemisviisil paljutõotust edendada meie arusaamist Maa pöörlemisest ja selle mõjust erinevatele geofüüsikalistele nähtustele.

Allikad:

– K. Ulrich Schreiber jt, Rõngaslaserinterferomeetriga mõõdetud Maa pöörlemiskiiruse variatsioonid, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli jt, Lasergüroskoop jälgib täpselt Maa pöörlemist, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y