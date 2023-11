Galaktikaväliste mustade aukude saladuste avamise poole

ISRO UR Rao satelliidikeskuse (URSC) ja India Guwahati Tehnoloogiainstituudi (IITG) teadlased on saavutanud mustade aukude uurimisel olulise läbimurde. Kasutades meetodit, mida nimetatakse röntgenikiirguse polarimeetriaks, on nad esimest korda edukalt tuvastanud galaktilisest mustast august väljuva kiirguse. See murranguline avastus avab uued horisondid mustade aukude ümbritsevate füüsikaliste protsesside mõistmiseks.

Kõnealune must auk asub Suures Magellani pilves (LMC), väikeses Linnutee kaasgalaktikas. LMC X-3 nime all tuntud kahendsüsteem, mis koosneb mustast august ja tavalisest tähest, mis on meie Päikesest kuumem, suurem ja massiivsem. Süsteemi avastas algselt 1971. aastal orbiidil olev röntgenteleskoop ja sellest ajast alates on seda teinud mitmesugused astronoomide meeskonnad.

Hiljutise läbimurde tegi võimalikuks Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), mis on NASA esimene missioon, mis on spetsiaalselt loodud taevaobjektide röntgenkiirte polarisatsiooni uurimiseks. 2021. aastal käivitatud IXPE pakub ainulaadset vaatlustehnikat, mis võimaldab teadlastel süveneda mustade aukude ümber kogunevate objektide emissiooniprotsessidesse ja geomeetriasse.

IITG ja URSC teadlased keskendusid oma uuringus LMC X-3-le, pidades seda ideaalseks kosmiliseks laboriks. Uurides selle musta augu röntgenikiirguse polarisatsioonisignatuure IXPE abil, suutsid nad tuvastada olulisi polariseeritud emissioone. Tõenäoliselt on need heitmed osaliselt ioniseeritud ketta atmosfääri otseste ja/või peegeldunud emissioonide kombinatsiooni tulemus.

Lisaks mõõtsid teadlased musta augu pöörlemist, analüüsides Neutron Star Interior Composition Exploreri (NICER) ja tuumaspektroskoopilise teleskoobi massiivi (NuSTAR) missiooni vaatlusi. Nende leiud näitavad, et LMC X-3 must auk pöörleb nõrgalt.

See murranguline uurimus on avaldatud ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, mis aitab veelgi kaasa meie arusaamale mustade aukude nähtustest. Kuna teadlased jätkavad mustade aukude salapärase olemuse uurimist ja uurimist, sillutavad sellised läbimurded teed astrofüüsika edasistele edusammudele.