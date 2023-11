Värske vaatenurk: Glasgow toidukõrbete muutmine linnapõllumajanduse kaudu

Autor: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Glasgow ülikooli ja Florida osariigi ülikooli hiljutised uuringud on näidanud värsket lähenemisviisi Glasgow "toidukõrbete" lahendamisele ja ebavõrdsuse vähendamisele. Teadlased avastasid hoolika georuumilise analüüsi abil, et kogukonnaaedade ja eraldiste kasutuselevõtt strateegilistes kohtades üle linna võib oluliselt parandada juurdepääsu värsketele ja taskukohastele toodetele alateenindusega piirkondades.

Uuring pealkirjaga "Linnapõllumajanduse juurdepääsu võrdsustamine Glasgows: ruumilise optimeerimise lähenemisviis" toob esile linnapõllumajanduse palju eeliseid peale toidu kättesaadavuse. Lisaks värskete toodete pakkumisele edendavad kogukonnaaiad ja maatükid kogukonna sidemeid, vahetavad teadmisi toidu kohta ja parandavad välitegevuste kaudu vaimset heaolu.

Praegu elab vaid 36% Glasgow elanikest linna põllumajanduspiirkonnast 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Analüüs tuvastas, et linna äärealadel on tavaliselt piiratud juurdepääs odavale ja värskele toidule, mille tulemuseks on "toidukõrbed". Huvitaval kombel leidsid teadlased üle Glasgow umbes 939 hektarit vaba ja mahajäetud maad, kusjuures umbes 60% elanikkonnast elab 500 meetri raadiuses kasutamata ruumist.

Kasutades ruumilise optimeerimise modelleerimist, näitas meeskond, et vaid 15 mahajäetud saidi muutmine linnapõllumajanduskeskusteks võib laiendada juurdepääsu värsketele toodetele 50% Glasgow elanikest, avaldades märkimisväärset mõju toidualase ebavõrdsuse vähendamisele. Jõupingutuste suurendamine kuni 60 uue saidi lisamisega 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel võib potentsiaalselt teenindada kuni 70% linna elanikkonnast, kõrvaldades tõhusalt juurdepääsu ebavõrdsuse.

Uuringu kaasautor dr Mingshu Wang märkis, et Glasgow seisab silmitsi märkimisväärsete väljakutsetega, kuna madalama sissetulekuga piirkondades on piiratud juurdepääs taskukohasele toitvale toidule. See andmepõhine lähenemine linnaplaneerimisele pakub aga paljulubavaid lahendusi ilma olulisi investeeringuid nõudmata. Kasutades vaba maa ümber kogukonna põllumajanduskeskusteks, saab Glasgow tegeleda Glasgow efektiga, andes kohalikele elanikele võimaluse oma kogukondades positiivseid muutusi teha.

KKK

K: Mis on linnapõllumajandus?



V: Linnapõllumajandus viitab toidu kasvatamise, töötlemise ja jaotamise tavale linnapiirkondades või nende ümbruses. See hõlmab erinevaid vorme, nagu kogukonnaaiad, katuseaiad ja vertikaalsed talud.

K: Mis on toidukõrbed?



V: Toidukõrbed on alad, mis asuvad tavaliselt madala sissetulekuga linnaosades, kus elanikel on piiratud juurdepääs taskukohasele ja toitvale toidule, mille tagajärjeks on sageli halvad toitumisega seotud tervisenäitajad.

K: Kuidas saab linnapõllumajandus kogukondadele kasu tuua?



V: Linnapõllumajandus pakub kogukondadele mitmeid eeliseid, sealhulgas paremat juurdepääsu värsketele ja taskukohastele toodetele, sotsiaalseid sidemeid, toidualaste teadmiste vahetamist, paremat vaimset heaolu ja võimalusi kehaliseks aktiivsuseks.

K: Mis on ruumilise optimeerimise modelleerimine?



V: Ruumilise optimeerimise modelleerimine on tehnika, mis kasutab matemaatilisi algoritme, et määrata kindlaks ressursside või asukohtade parim jaotus konkreetsete eesmärkide, piirangute ja ruumiandmete põhjal. Selle uuringu kontekstis kasutati seda kogukonna aedade ja eraldiste optimaalsete asukohtade kindlaksmääramiseks, et maksimeerida juurdepääsetavust ja vähendada toidu ebavõrdsust.

(Allikas: Glasgow ülikool)