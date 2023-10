Uued ülevaated Uraanist: infrapuna-aurora kinnitati esimest korda

Leicesteri ülikooli astronoomid on kinnitanud infrapuna aurora olemasolu Uraani välisplaneedil. See murranguline avastus võib avada meie päikesesüsteemi planeetide magnetväljade taga peituvad saladused ja tuua isegi valgust eluvõimalustele kaugetes maailmades. Kui Uraani ultraviolett-auroraid on vaadeldud alates 1986. aastast, siis infrapuna-aurora olemasolu kinnitatakse esimest korda.

Aurorae põhjustavad kõrge energeetilise laenguga osakesed, mis põrkuvad planeedi atmosfääriga mööda selle magnetvälja jooni. Maal põhjustavad need kokkupõrked suurepäraseid virmalisi ja lõunatulesid. Uraan, mis koosneb peamiselt vesinikust ja heeliumist, kiirgab valgust väljaspool nähtavat spektrit, sealhulgas infrapuna.

Teadlaste meeskond kasutas Keck II teleskoopi, et analüüsida Uraanist kiirgava valguse konkreetseid lainepikkusi infrapunaspektris. Emissioonijooni uurides suutsid nad määrata laetud osakeste H3+ ioonide heleduse kõikumisi. See heleduse kõikumine toimis termomeetrina, andes ülevaate planeedi atmosfäärist.

Vaatlused näitasid H3+ tiheduse olulist suurenemist Uraani atmosfääris, mis viitab infrapuna aurora olemasolule. See avastus mitte ainult ei paranda meie arusaamist meie päikesesüsteemi magnetväljadest, vaid mõjutab ka teiste potentsiaalselt elamiskõlblike eksoplaneetide tuvastamist.

Juhtautor Emma Thomas, Ph.D. Leicesteri ülikooli üliõpilane viitab sellele, et gaasiliste hiiglaslike planeetide, nagu Uraan, energeetiline aurora võib selgitada, miks need on oodatust kuumemad. See teooria eeldab, et aurora tekitab ja surub soojust aurorast alla magnetekvaatori suunas. Uraani aurorat uurides saavad teadlased teha ennustusi sarnaste eksoplaneetide atmosfääri ja magnetvälja kohta ning määrata nende sobivust eluks.

Infrapuna aurora kinnitamine Uraanil tähistab planeedil uut ajastut aurora uurimisel. Selle uuringu tulemused aitavad kaasa meie teadmistele jäähiiglaslike aurorade, planeetide magnetväljade ja isegi haruldaste nähtuste kohta Maal, nagu geomagnetiline ümberpööramine.

Korduma kippuvad küsimused

K: Mis on aurora?

Aurora on loomulik valgus, mis tekib siis, kui päikese laetud osakesed interakteeruvad planeedi magnetväljaga ja põrkuvad atmosfääri aatomitega.

K: Mis on infrapuna aurora?

Infrapuna aurora viitab valguse emissioonile infrapuna lainepikkustel väljaspool nähtavat spektrit. Selle põhjuseks on kõrge energiaga laetud osakeste kokkupõrge planeedi atmosfääriga.

K: Miks on infrapuna aurora avastamine Uraanil oluline?

Infrapuna aurora kinnitamine Uraanil annab väärtuslikku teavet planeedi magnetväljade kohta ja annab mõju potentsiaalselt elamiskõlblike eksoplaneetide tuvastamisele.

K: Kuidas kinnitati infrapuna aurorat Uraanil?

Teadlased kasutasid Keck II teleskoopi, et analüüsida Uraanist kiirgava valguse konkreetseid lainepikkusi infrapunaspektris. Emissioonijooni uurides suutsid nad määrata H3+ ioonide heleduse kõikumisi, mis viitavad infrapuna aurora olemasolule.

K: Mida me saame õppida Uraani aurora uurimisest?

Uraani aurora uurimine võib aidata meil mõista jäähiiglaslike planeetide magnetvälju ja atmosfääriomadusi nii meie päikesesüsteemis kui ka väljaspool. Need teadmised aitavad meil mõista eksoplaneete ja nende potentsiaali elu korraldamiseks.