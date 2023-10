Neutraalse vesiniku mõju Lymani-alfa footonite põgenemisele reionisatsiooniajastu galaktikates

Astronoomid on endiselt ebakindlad reionisatsiooni protsessi ja ajastuse osas, mis on siis, kui vesinik universumis ioniseeriti uuesti pärast seda, kui see oli neutraalsete aatomitena eksisteerinud umbes 200 miljonit aastat. Reionisatsiooni juhivad Lyman-continuum (LyC) footonid, millel on energiat elektronide vesinikuaatomitest välja löömiseks. Küsimus on selles, kust need LyC footonid tulid? Paljud astronoomid usuvad, et varajased galaktikad mängisid universumi reioniseerimises rolli.

Reionisatsiooni perioodil olid galaktikad, mis kiirgasid Lyman-Alfa (Lyα) kiirgust, mis vabaneb vesinikuaatomite üleminekul oma esimesest ergastatud olekust põhiolekusse. Kuid mitte kõik Lyα footonid ei suutnud neist galaktikatest põgeneda. Kui Lyα footon hajub galaktika servale, võib see põgeneda ja tuvastada. Kui ükski Lyα footon ei pääse välja, viitab see sellele, et ka LyC footonid ei suuda põgeneda ja et galaktika ei aidanud kaasa reionisatsioonile.

Neutraalse vesiniku (HI) olemasolu nendes galaktikates võis takistada Lyα footonite ja järelikult ka LyC footonite põgenemist. Selle uurimiseks viidi läbi uuring galaktikate prooviga, mida täheldati reionisatsiooni lõpu lähedal, kasutades nende punanihke mõõtmiseks Lyα ja [CII] emissiooni (emissioon süsinikust, mis on neelanud õige koguse energiat ühe elektroni põgenemiseks).

Võrreldi Lyα ja [CII] emissiooni punanihkeid igas galaktikas. Uurijad leidsid, et kiiruse nihe kahe emissioonitüübi vahel, mida tuntakse kui Lyα kiiruse nihet, oli positiivses korrelatsioonis HI gaasi massiga galaktikates reionisatsiooni ajastust. See viitab sellele, et Lyα põgenemist nendes galaktikates mõjutab pigem üldine HI gaasisisaldus kui kohalikud piirkonnad.

Leiud näitavad, et HI gaasi suurenev arvukus muudab Lyα footonite põgenemise raskemaks, mis takistab ka LyC ioniseerivate footonite põgenemist. See viitab sellele, et galaktikate üldise HI-sisalduse uurimine võib anda ülevaate universumi reioniseerimise protsessist.

James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) tulevased vaatlused peaksid andma kvaliteetsemaid andmeid vanade galaktikate kohta reionisatsiooniajastust, pakkudes paremat arusaamist sellest universumi ajaloo olulisest perioodist.

Allikad: Lauren Elicker, Cincinnati Ülikool