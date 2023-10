Uued tähejälgimise andurid võimaldavad satelliidijäätmete tuvastamist

By

Arendatakse tähtede jälgimise andureid, mis aitavad satelliitidel tuvastada ohtlikke orbiidi prahti, mida maapinnalt näha ei ole. Tähejälgijad kasutavad satelliitide õiges orientatsioonis hoidmiseks tähtede teadaolevat asukohta. Belgia kosmoselaevade komponentide spetsialist Arcsec teeb koostööd Portugali kosmoseliikluse korraldamise ettevõttega NeuraSpace, et töötada välja prahi tuvastav tähejälgija, mida peaks kosmoses demonstreerima 2025. aastaks. Arcseci andurid kombineerides NeuraSpace'i olemasolevate andmetega avalikest allikatest ja maapealsest teleskoobist partnerlussuhete kaudu suudab Portugali ettevõte jälgida palju väiksemaid orbiidi prahti. Vahepeal on Floridas Jacksonville'is asuv Redwire välja töötanud tähejälgija, mis suudab tuvastada prahti ja mis on kavandatud orbiidile järgmise kuue kuu jooksul. Teised tootjad uurivad ka prahi tuvastamiseks mõeldud tähejälgijate väljatöötamist.

Üks tähejälgijate rakendus prahi tuvastamisel on kosmoselaevade vahetus läheduses olevate koostöövõimetute objektide pildistamine. Denveris asuv satelliiditootja True Anomaly kavatseb kasutada Redwire SpectraTRAC tähejälgijaid ja kaameraid selleks otstarbeks mõeldud kosmoselaevade jaoks. Väikeste satelliitide spetsialisti AAC Clyde Space'i tegevjuht Luis Gomes selgitab, et tähejälgijad suudavad juba tuvastada mittetaevaobjekte, kuid neid andmeid eiratakse tavaliselt pardal oleva arvutusvõimsuse säästmiseks.

Arcsec uurib ka võimalusi, kuidas juba orbiidil olevaid tähejälgijaid prahi tuvastamiseks moderniseerida. Ettevõte on seni tarninud 50 tähejälgijat, peamiselt madalal Maa orbiidil asuvatele kommertskubikutele. Star trackeri klientide veenmine ka prügi jälgima tooks kaasa mõningaid lisakulusid, kuid võib parandada operaatorite kaubamärgi mainet. Partnerlus Arcseci ja NeuraSpace'i vahel annab staarjälgijate kasutajatele stiimuli hakata prahi-valvekoerteks, kuna kliendid saaksid kosmoseliikluse juhtimise platvormilt paremat teenindust ja teadmisi.

Allikad:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026