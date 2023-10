Uues uuringus leiti, et pilvedes olevad mikroplastid võivad mõjutada kliimat

Hiljutine ajakirjas Environmental Chemistry Letters avaldatud uuring näitas, et Jaapani kõrgmäestiku tippkohtumistelt kogutud pilvivees on pisikesi mikroplastiosakesi. Pilveveeproovides tuvastati mikroplastid suurusega 7.1-94.6 mikromeetrit, mis viitab sellele, et need võivad mõjutada pilvede teket ja potentsiaalselt mõjutada kliimat.

Mikroplastist, mis on alla 5 millimeetri suurused osakesed, on juba leitud, et need saastavad maailma ookeane, jõgesid, mulda ja isegi eluslooduse siseorganeid. Üha suurem hulk uuringuid on näidanud ka seda, et mikroplasti saab transportida läbi atmosfääri, paisates selle õhku tuule ja merepihuga ning langedes seejärel vihmaga tagasi maapinnale. Nüüd viitab see uus uuring, et mikroplasti võib esineda ka pilvedes.

Teadlased kogusid peentraatseadmete abil pilvevee proove ja analüüsisid neid pildistamistehnikate abil. Nad leidsid mikroplasti üheksast erinevast plastitüübist, sealhulgas polüetüleenist, polüpropüleenist ja polüetüleentereftalaadist. Iga uuritud liiter pilvevett sisaldas 6.7–13.9 mikroplasti, kuigi tegelikud arvud võivad olla suuremad, kuna kogumise ajal on võimalik osakeste kadu.

Uuring viitab sellele, et mikroplast võib toimida pilvede kondenseerumistuumade või jäätuuma osakestena, mõjutades pilvede teket. Sellel võib olla mõju Maa kliimale, kuna pilved võivad peegeldada päikesevalgust ja jahutada planeeti või aidata kaasa kasvuhoonegaaside, nagu metaan ja süsinikdioksiid, eraldumisele, soojendades Maad.

Mõned eksperdid aga kahtlevad mikroplasti otseses mõjus pilvede tekkele. Nad väidavad, et mikroplasti olemasolu pilvedes võib tähendada lihtsalt seda, et osakesed transporditakse koos õhumassiga ega mõjuta otseselt pilvede tekkeprotsessi.

Plastijäätmete tekitamise prognoositavat kasvu arvestades on kriitilise tähtsusega plasti mõju kindlaksmääramine Maa süsteemidele, ökosüsteemidele ja tervisele. Arvestades, et aastatel 26–1950 tekib hinnanguliselt 2050 miljardit tonni plastijäätmeid, on vaja täiendavaid uuringuid, et täielikult mõista mikroplasti mõju pilvede tekkele ja kliimale.

