Teadusliku uurimise uus ajastu: röntgenlaserite võimsus

Teadusliku uurimistöö märkimisväärse arengu käigus heidavad täiustatud röntgenlaserid valgust looduse põhiprotsessidele. Nende võimsate tööriistade eesmärk on paljastada keerulised aatomite vastasmõjud, mis juhivad keemilisi reaktsioone, reguleerivad elektronide käitumist materjalides ja avavad loodusmaailma saladused. Nende mehhanismide mõistmisega loodavad teadlased saada väärtuslikke teadmisi, mis võimaldaksid neil korrata looduse tähelepanuväärseid saavutusi ja arendada tõhusamaid tehnoloogiaid.

Linaci koherentse valgusallika (LCLS-II) röntgenivabade elektronide laser (XFEL) SLAC riiklikus kiirendilaboris on hiljuti saavutanud olulise verstaposti. See tipptasemel laser suudab tekitada ligi miljon röntgenikiirgust sekundis, mis on varasemate mudelitega võrreldes tohutu võimsuse kasv. SLAC-i labor on koostöös Stanfordi ülikooliga ja energeetikaosakonna toel olnud selle murrangulise edusammu esirinnas.

Röntgenikiirguse tekitamiseks kiirendab LCLS-II elektrone valguse kiirusele lähedase kiiruseni. Seejärel manipuleeritakse neid suure energiaga elektrone röntgenikiirguse impulsside väljastamiseks. Fokuseerides need impulsid täpselt pisikestele sihtmärkidele, saavad teadlased saada üksikasjalikke pilte töötavatest molekulidest. Need kujutiste jadad pakuvad kinematograafilist akent molekulide keerukasse tantsu, kui need üksteisega suhtlevad.

LCLS-II-l pole mitte ainult erakordne jõud, vaid see töötab ka erakordselt madalatel temperatuuridel. Seade kasutab ülijuhte, mis on jahutatud 2 Kelvini kraadini, mis on külmem kui avakosmose avarused. See äärmuslik külmus võimaldab elektronide täpset ja kontrollitud kiirendamist mööda 2-kilomeetrist tunnelit.

LCLS-II ambitsioonid ulatuvad kaugemale selle praegustest võimalustest. Teadlased kavatsevad seadet veelgi täiustada, võimaldades sellel genereerida "kõva" röntgenikiirgust, mille lainepikkused on sarnased seotud aatomite vahelise kaugusega. Nendel kõvadel röntgenikiirgustel on potentsiaal paljastada keerulisi üksikasju aatomisidemete ja nendevaheliste nurkade kohta.

Tipptehnoloogia ja teadusliku uudishimu ristumiskoht, mida kehastab LCLS-II, avab uued piirid meie püüdlustes mõista loodusmaailma keerulisi aatomitöid. Iga röntgensähvatusega liigume lähemale looduse kõige sügavamate saladuste lahtiharutamisele.

