Austraalia arendab ahvirõugete viiruse tuvastamiseks CRISPR-põhist diagnostikatööriista

Austraalia teadlased on ahvirõugete viiruse (MPXV) tuvastamiseks välja töötanud murrangulise diagnostikavahendi MPXV-CRISPR. See tööriist, mis on esimene omataoline Austraalias, kasutab CRISPR-tehnoloogiat viiruse tuvastamiseks märkimisväärse täpsuse ja kiirusega. Peter Doherty nakkuse ja immuunsuse instituudi ning Walter ja Eliza Halli meditsiiniuuringute instituudi koostöös tehtud uuring avaldati ajakirjas The Lancet Microbe.

Kuigi CRISPR-tehnoloogia on kõige paremini tuntud oma võimaluste poolest genoomi redigeerimisel, on see hiljuti esile kerkinud kui võimas tööriist diagnostilistel eesmärkidel. MPXV-CRISPR on loodud spetsiifiliste geneetiliste järjestuste sihtimiseks, mida leidub ainult MPXV viiruses. Melbourne'i ülikooli doktor Soo Jen Low, üks uuringu kaasautoreid, selgitas, et CRISPR-il põhinevad diagnostikavahendid toimivad nagu ülitäpsed detektiivid, tuvastades kiiresti spetsiifiliste patogeenidega seotud geneetilise materjali.

MPXV-CRISPR tööriist on programmeeritud viirust ära tundma 523 MPXV genoomi andmebaasil põhinevate "juhendite" abil. Kui kliinilises proovis on viiruse DNA, suunatakse CRISPR-süsteem sihtmärgini ja väljastab signaali, mis näitab viiruse olemasolu. Selle testimismeetodi tundlikkuse ja täpsuse tasemed on võrreldavad kullastandardsete PCR-meetoditega, kuid selle eeliseks on see, et tulemused saadakse murdosa ajast.

Üks MPXV-CRISPRi murrangulisi omadusi on kiirus, millega see suudab diagnoosida. Traditsiooniline ahvirõugete diagnostika tugineb sageli tsentraliseeritud laboriseadetele, mille tulemuseks võib olla mitmepäevane viivitus enne testitulemuste saamist. Seevastu MPXV-CRISPR suudab viiruse tuvastada vaid 45 minutiga, võimaldades kiiret kohapealset tuvastamist.

Uurimisrühm tegeleb nüüd MPXV-CRISPR-i kohandamisega kaasaskantavaks seadmeks, mida saab kasutada kogu riigi hoolduspunktides. See võimaldaks kiiremat ja ligipääsetavamat diagnoosimist, eriti äärealadel või piiratud ressurssidega kohtades. Meeskonna eesmärk on muuta ahvirõugete ravi revolutsiooniliseks, parandada patsientide tulemusi ja tõhustada rahvatervise reageerimist tulevastele haiguspuhangutele.

Teaduskoostöö hõlmas Peter Doherty instituuti, Walter ja Eliza Halli meditsiiniuuringute instituuti, Melbourne'i seksuaaltervise keskust ja Monashi ülikooli.

