Tutvustame MPXV-CRISPR-i: ahvirõugete viiruse revolutsiooniline diagnostikatööriist

Peter Doherty nakkuse ja immuunsuse instituudi ning Walter ja Eliza Halli meditsiiniuuringute instituudi teadlaste meeskond on välja töötanud murrangulise diagnostikavahendi MPXV-CRISPR. Ajakirjas The Lancet Microbe avaldatud tööriist kasutab CRISPR-tehnoloogiat ahvirõugete viiruse (MPXV) tuvastamiseks kliinilistes proovides kiiresti ja täpselt, ületades olemasolevad diagnostikameetodid. See on suunatud spetsiifiliselt MPXV-le ainulaadsetele geneetilistele järjestustele, muutes selle esimeseks omataoliseks CRISPR-põhiseks diagnostikameetodiks Austraalias.

CRISPR-tehnoloogiat, mis on tuntud oma genoomi redigeerimisvõimaluste poolest, kasutatakse nüüd diagnostilistel eesmärkidel. Doherty Instituudi teadur ja uuringu kaasautor dr Soo Jen Low kirjeldab CRISPR-il põhinevat diagnostikat kui täpset detektiivi, mis tuvastab patogeenide esinemisega seotud konkreetsed vihjed. MPXV-CRISPR puhul on see programmeeritud viirust tuvastama tehniliste juhiste abil, mis seonduvad viiruse DNA teatud osadega.

Kui kliinilises proovis tuvastatakse viiruse DNA, suunatakse CRISPR-süsteem sihtmärgini ja väljastab signaali, mis näitab viiruse olemasolu. See diagnostiline meetod saavutab kullastandardsete PCR-meetoditega võrreldava tundlikkuse ja täpsuse, kuid murdosa ajast.

Üks MPXV-CRISPRi murrangulisi omadusi on selle kiirus diagnoosimisel. Praegune ahvirõugete diagnostika võtab tulemuste saamiseks sageli päevi, samas kui MPXV-CRISPR suudab viiruse tuvastada vaid 45 minutiga. Meeskond töötab praegu selle tehnoloogia kohandamisel kaasaskantavaks seadmeks, mida saab kasutada ahvirõugete viiruse tuvastamiseks kohapeal erinevates tervishoiuasutustes.

Dr Shivani Pasricha, Walter ja Eliza Halli meditsiiniuuringute instituudi vanemteadur ja uuringu kaasautor, rõhutab MPXV-CRISPRi võimalikku mõju rahvatervisele. Parandades juurdepääsu kiiretele ja usaldusväärsetele diagnoosidele, eriti piiratud ressurssidega piirkondades või kaugetes asukohtades, võib see detsentraliseeritud lähenemisviis testimisele kiirendada ravi ja parandada patsientide tulemusi.

Teadusasutuste vaheline koostöö hõlmas Doherty instituuti, Walter ja Eliza Halli meditsiiniuuringute instituuti, Melbourne'i seksuaaltervise keskust ja Monashi ülikooli.

Allikas:

– Soo Jen Low jt, Ahvirõugete viiruse kiire tuvastamine CRISPR-Cas12a vahendatud analüüsi abil: laboratoorsed valideerimis- ja hindamisuuring, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9