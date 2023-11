Krokodillide mitmekesise ja evolutsioonilise ajaloo paljastamine

By

Karmi soomusnaha ja röövloomade harjumustega krokodillid tekitavad sageli mõtteid iidsetest metsalistest, kes on püsinud miljoneid aastaid suures osas muutumatuna. Hiljutised uuringud on aga paljastanud nende põnevate olendite jaoks palju dünaamilisema ja mitmekesisema evolutsioonilise mineviku.

Kuigi praegu on teada umbes 28 elavat krokodilliliiki, moodustab see vaid murdosa ajaloo jooksul eksisteerinud mitmekesisest rühmast. Kaks uut uuringut on toonud valgust krokodillide päritolule ja laialdasele levikule üle maailma, samuti neile iseloomuliku aeglase kasvu arengule.

Nende uuringute kohaselt pärines suurem tänapäevane krokodillide rühm Euroopast tõenäoliselt umbes 145 miljonit aastat tagasi. Sealt edasi lahknesid nende esivanemad erinevatesse põlvkondadesse, kusjuures krokodillidel arenes välja võime taluda soolast vett. See kohanemine võimaldas neil levida üle maailma, samas kui alligaatorid jäid ainult mageveekeskkonda. Need leiud avaldati ajakirjas Royal Society Open Science.

"Krokodillide võime ületada soolaseid veekogusid on võimaldanud neil muutuda alligaatoritega võrreldes geograafiliselt palju levinumaks," selgitab teadustööga seotud loodusloomuuseumi paleontoloog professor Paul Barrett. "Erinevad krokodillide alarühmad on arenenud ja tekkinud erinevatest piirkondadest."

Lisaks krokodillide evolutsioonilise ajaloo ja leviku jälgimisele uuriti uuringus ka nende ainulaadseid kasvumustreid. Kaasaegsetel krokodillidel täheldatud aeglane kasvutempo leiti olevat sekundaarne kohanemine, mida nende kaugemates sugulastes ei eksisteerinud. See ajakirjas Current Biology avaldatud uuring näitas ka, et krokodillidel ja lindudel, kes on omavahel tihedalt seotud, on olnud vastandlikud füsioloogilised strateegiad juba üle 220 miljoni aasta.

Krokodillide rikas ja mitmekesine evolutsiooniline ajalugu hõlmab põnevaid olendeid, kes erinevad oluliselt oma tänapäevastest kolleegidest. Mõned iidsed krokodillid olid taimesööjad, neil olid imetajatega sarnased keerulised hambad ja nad toitusid tõenäoliselt erinevatest puuviljadest, mugulatest ja sõnajalgadest. Teistel liikidel olid merelised kohandused, näiteks lestad jalgade asemel ja voolujoonelised kehad. See näitab, et krokodillid on oma ajaloo jooksul uurinud hulgaliselt ökoloogilisi nišše.

Seda mitmekesisust uurides saavad teadlased ülevaate krokodillide mitmekesisest eluloost. Kui suuri roomajaid seostatakse sageli aeglase kasvuga, siis iidsed krokodillid olid tegelikult kiiresti kasvavad ja aktiivsed. Üleminek aeglasemale kasvule toimus nende evolutsiooni hilisemas etapis ja seda ei seostata ainult nende poolveelise eluviisiga.

Kuigi krokodillide aeglustunud kasvu ja evolutsiooniliste muutuste spetsiifiliste vallandajate kohta on endiselt palju küsimusi, annab see uuring sügavama ülevaate nende põnevast ajaloost ja nende aja jooksul välja töötatud märkimisväärsetest kohandustest.

