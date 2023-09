Astronoomid vaatlevad Ia tüüpi supernoova raadiolaineid esimest korda

Astronoomid on teinud enneolematu avastuse, tuvastades Ia tüüpi supernoovast kiiratud raadiolaineid. See murranguline tähelepanek paljastab uusi teadmisi valgete kääbuste plahvatuste olemusest ja nende heeliumirikkast keskkonnast.

Ia tüüpi supernoovad on tuumaplahvatused, mis toimuvad valgetes kääbustähtedes. Astronoomid kasutavad neid laialdaselt kosmoloogiliste kauguste mõõtmiseks ja Universumi paisumise uurimiseks. Siiski ei ole Ia tüüpi supernoovade täpne mehhanism täielikult teada. Arvatakse, et plahvatuse vallandab massiline juurdekasv kaastähe poolt, kus kogunenud materjal koosneb peamiselt vesinikust. Siiski püstitati ka hüpotees, et valged kääbused võivad koguda heeliumi kaastähest, mis oli juba kaotanud oma välise vesinikukihi.

Üks valge kääbuse plahvatusi ümbritsev mõistatus on kaastähe küljest eemaldatud aine käitumine. Mitte kogu materjal ei lange valgele kääbusele; osa sellest moodustab kaksiktähesüsteemi ümber tähtkujulise materjali pilve. Eeldati, et seda ümbritsevat materjali läbiva plahvatuse lööklained ergastavad aatomeid ja tekitavad tugevaid raadiolaineid. Vaatamata paljudele tähelepanekutele Ia tüüpi supernoovade kohta, mis esinevad ümbritseva materjali pilves, ei olnud raadiolainete emissiooni seni tuvastatud.

Rahvusvaheline teadlaste meeskond, kuhu kuulusid Stockholmi ülikooli ja Jaapani riikliku astronoomiaobservatooriumi liikmed, jälgis Ia tüüpi supernoovat, mis plahvatas 2020. aastal. Nad leidsid, et seda supernoovat ümbritses peamiselt heeliumist koosnev materjal. Lisaks tuvastasid nad edukalt supernoova raadiolaineid. Võrreldes vaadeldud raadiolainete tugevust teoreetiliste mudelitega, leidsid teadlased, et valge kääbus oli kogunud materjali aastas umbes 1/1000 Päikese massist. See on esimene kinnitatud Ia-tüüpi supernoova, mille käivitas massi akretsioon kaastähest, mille väliskiht koosneb peamiselt heeliumist.

Sellest heeliumirikkast Ia-tüüpi supernoovast raadiolainete avastamine peaks süvendama meie arusaamist plahvatusmehhanismist ja Ia-tüüpi supernoova tekkeni viivatest tingimustest. Uurimisrühm kavatseb jätkata teiste Ia tüüpi supernoovade raadiokiirguse otsimist, et saada täiendavaid teadmisi nende plahvatusohtlike sündmusteni viivast arengust.

