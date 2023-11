Herneste potentsiaali vabastamine: geneetiline läbimurre suurendab rauaga rikastatud põllukultuure

John Innesi keskuse teadlased on teinud murrangulise geneetilise avastuse, mis võib muuta rauaga rikastatud köögiviljade ja teraviljakultuuride tootmise. Kasutades äsja saadaolevat herne-genoomi kaarti, suutis meeskond tuvastada geneetilise järjestuse, mis vastutab kahe kõrge rauasisaldusega mutatsiooni eest hernestes. Need teadmised avavad põnevaid võimalusi geenide redigeerimise strateegiate jaoks, et suurendada rauasisaldust paljudes põllukultuurides. Nende uuringu tulemused pealkirjaga "Ajalooliste rauda akumuleeruvate dgl- ja brz-mutantide geneetiline alus hernes" avaldati ajakirjas The Plant Journal.

Rauapuudus on ülemaailmne terviseprobleem, mis mõjutab eriti tüdrukuid ja naisi Ühendkuningriigis ja mujal maailmas. Seoses kasvava murega kliimamuutuste pärast, mis toob kaasa lihatarbimise vähenemise, peaks rauapuuduse probleem veelgi süvenema. Rauavaegusaneemia tekib siis, kui kehas on rauapuudus, mis viib hapniku säilitamise ja transportimise eest vastutavate punaste vereliblede arvu vähenemiseni.

Uurimisrühm kasutas RNA sekveneerimismeetodeid, et uurida kõrge rauasisaldusega hernetaimedes ekspresseeritud geene ja võrrelda neid normaalse rauasisaldusega metsikut tüüpi taimedega. Arvutusliku kaardistamise ja taimekatsete abil tuvastasid nad edukalt spetsiifilised mutatsioonid ja nende asukohad herne genoomis.

See geneetiline läbimurre pakub võimalusi biorikastamiseks, toidu toiteväärtuse suurendamiseks. See võib võimaldada oluliselt suurema rauasisaldusega hernevõrsete aretamist või biosaadavamat rauavormi sisaldavate toidulisandite väljatöötamist, vähendades seeläbi keemiliselt saadud raualisanditega seotud kõrvalmõjusid.

Lisaks võib nende geenide uurimisel saadud teadmistel olla kaugeleulatuv mõju ka hernestest kaugemale. Tuvastatud geenid on erinevates taimedes väga konserveerunud, pakkudes potentsiaali teiste põllukultuuride, nagu nisu ja oder, bioloogiliseks tugevdamiseks geenide redigeerimise ja muude aretustehnikate abil.

See murranguline uurimus ei avastanud mitte ainult kahe suure rauasisaldusega hernesordi saladusi, vaid rõhutas ka seemnepankade tähtsust teaduse edusammudes. John Innesi keskuse Germplasm Resources Unit mängis olulist rolli selle uuringu jaoks vajalike seemnevarude säilitamisel ja säilitamisel.

Lõppkokkuvõttes sillutab see geneetiline läbimurre teed rauaga rikastatud põllukultuuride arengule, mis suudavad võidelda rauapuudusega ja parandada ülemaailmset toitumist. Kasutades herneste jõudu, saame avada tervema tuleviku järgmistele põlvkondadele.

FAQ

Mis on rauavaegusaneemia?

Rauavaegusaneemia on seisund, mida iseloomustab rauapuudus organismis, mis viib hapniku säilitamise ja transportimise eest vastutavate punaste vereliblede arvu vähenemiseni.

Mis on biofortifikatsioon?

Biofortifikatsioon viitab toidukultuuride toiteväärtuse suurendamise protsessile geneetiliste või agronoomiliste sekkumiste abil.

Kuidas saab geenide redigeerimine tõsta põllukultuuride toiteväärtust?

Geeni redigeerimise tehnikad võimaldavad teadlastel muuta põllukultuuride spetsiifilisi geene, suurendades potentsiaalselt nende toiteväärtust. Rauaga rikastatud põllukultuuride puhul võiks geenide redigeerimist kasutada, et suurendada taimede võimet omastada ja akumuleerida rauda, ​​mille tulemuseks on suurem rauasisaldus saagi söödavates osades.

Mis on seemnepangad?

Seemnepangad on rajatised, mis säilitavad ja säilitavad seemneid, et säilitada geneetilist mitmekesisust ja kaitsta taimeliikide võimaliku kadumise eest. Nad mängivad üliolulist rolli ajalooliste kogude säilitamisel ning ressursside pakkumisel teadusuuringuteks ja põllukultuuride parandamiseks.