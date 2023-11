Uus ülevaade nahkhiirte paljunemisest: paaritumine ilma sissejuhatuseta

Imetajate paljunemismaailmas on alati eeldatud, et paaritumisega kaasneb sissejuhatus – üks imetaja tungib oma peenisega teise. Hiljutine uuring näitas aga, et isased serotiinnahkhiired on võtnud teistsuguse lähenemise, kirjutades ümber imetajate paaritumise reegleid. Need nahkhiired tegelevad paaritumisstiiliga, mis meenutab rohkem linde kui nende karvased kolleegid.

Dr Nicolas Faseli juhitud uuringus uuriti serotiinnahkhiirte (Eptesicus serotinus) paaritumiskäitumist ja tehti üllatav avastus. Selle asemel, et kasutada oma peenist tutvustamiseks, kasutavad isased serotiinnahkhiired seda "kopulatsioonikäena". Nad puudutavad oma suguelundeid koos emase häbemega, mille tulemuseks on ainulaadne paaritusmeetod, mis sarnaneb lindudele rohkem kui ükski teine ​​teadaolev imetaja. See leid seab kahtluse alla meie arusaama paaritumisnormidest ja näitab põnevaid kohandusi, mis võivad sugudevahelises võitluses tekkida.

Meeskond jälgis tundidepikkust videomaterjali Hollandi kirikust, kus sagedased serotiinnahkhiired, ning vaatles ka vangistuses olevaid nahkhiiri Ukraina nahkhiirte rehabilitatsioonikeskuses. Nende tähelepanekute põhjal märkasid nad, et isastel serotiinnahkhiirtel on nende peenise otsas karvaga kaetud südamekujuline struktuur, kui nad on täielikult püsti. See struktuur toimib kopulatsioonikäena, mis muudab emase sabamembraani, et isased saaksid leida ideaalse paaritumisasendi.

Isaste ja emaste serotiinnahkhiirte paaritumisseansid võivad kesta keskmiselt 53 minutit, mõned neist kestavad kauem kui pool päeva. See pikendatud kestus on tõenäoliselt tingitud nende paaritumisstiili ainulaadsest olemusest.

Selle ebatavalise paaritumiskäitumise avastamine serotiinnahkhiirte seas heidab valgust seksuaalse konflikti kontseptsioonile, kus sama liigi isased ja emased arenevad vastusena üksteise katsetele eelise saada. Serotiinnahkhiirte puhul on nende suguelundite struktuur arenenud vastusena kaitsemehhanismidele, mida naised kasutavad soovimatute kosilaste tõrjumiseks.

Edaspidi on teadlaste eesmärk uurida teiste nahkhiirte liikide kopulatsioonikäitumist ja süveneda nahkhiirte paljunemise salajasematesse aspektidesse. See uus arusaam nahkhiirte paaritumiskäitumisest avab põnevad võimalused loomade paljunemise imede edasiseks uurimiseks.

FAQ

K: Kuidas isased serotiinnahkhiired paarituvad?

V: Isased serotiinnahkhiired kasutavad oma peenist "kopulatsioonikäena", puudutades oma suguelundeid emase häbemega.

K: Kui kaua kestavad serotiinnahkhiirte paaritusseansid?

V: Isaste ja emaste serotiinnahkhiirte paaritusseansid kestavad keskmiselt 53 minutit, kuid mõnikord võivad need kesta kauem kui pool päeva.

K: Mis on seksuaalne konflikt?

V: Seksuaalne konflikt viitab evolutsioonilistele muutustele, mis toimuvad sama liigi isaste ja emaste vahel, kui nad võistlevad sigimise edukuse nimel.

K: Kuidas on arenenud isaste serotiinnahkhiirte suguelundite struktuur?

V: Isaste serotiinnahkhiirte suguelundite struktuur on arenenud, et ületada naiste kaitsemehhanismid. Suurenenud peenis aitab paaritumise hõlbustamiseks ümber paigutada emase sabamembraani.