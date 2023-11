Seente lihasööjate põnev maailm: kuidas kiskja saaki püüab ja seedib

By

Hiljutine uuring on andnud uusi teadmisi keerulistest molekulaarsetest protsessidest, mis kaasnevad lihasööja seente saagi püüdmisega ja tarbimisega. Uurimistöö keskendus Arthrobotrys oligosporale, seeneliikidele, mis tavaliselt saavad toitaineid lagunevast orgaanilisest ainest, kuid võivad näljahäda või lähedalasuvate usside olemasolu korral pöörduda röövloomade poole.

Kui varasemad uuringud on kiskja-saakloomade suhete bioloogiat seentes pisut valgustanud, on selle protsessi molekulaarsed üksikasjad jäänud suures osas teadmata. Selle teadmiste puudujäägi lahendamiseks viis Taipeis asuva Academia Sinica Hung-Che Lini juhitud meeskond läbi rea laborikatseid, kasutades nematoodiussi Caenorhabditis elegans.

RNAseq-nimelise tehnika abil analüüsisid teadlased A. oligospora erinevate geenide aktiivsust röövloomade erinevatel etappidel. Nad avastasid mitmeid olulisi bioloogilisi protsesse, mis näivad mängivat selle seene röövellikus käitumises otsustavat rolli.

Leiud viitavad sellele, et kui A. oligospora tunneb ussi, suureneb DNA replikatsioon ja ribosoomide tootmine. Seejärel toimub lõksu moodustumise ja funktsioneerimisega seotud valke kodeerivate geenide ülesreguleerimine, sealhulgas sekreteeritud ussidega kleepuvad valgud ja äsja tuvastatud valkude perekond, mida nimetatakse lõksuga rikastatud valkudeks (TEP).

Lõpuks, kui A. oligospora on laiendanud filamentsed struktuurid ussi seedimiseks, muutuvad geenid, mis kodeerivad erinevaid proteaasidena tuntud ensüüme, eriti metalloproteaasidena tuntud rühma. Need proteaasid vastutavad valkude lagundamise eest, mis näitab nende rolli usside seedimisel.

Need leiud ei anna mitte ainult sügavamat arusaamist A. oligospora röövloomade aluseks olevatest molekulaarsetest mehhanismidest, vaid loovad ka aluse tulevastele uuringutele, mis käsitlevad muid seente kiskjate ja saakloomade koostoimeid.

FAQ:

K: Mis on RNAseq?

V: RNAseq on meetod, mida kasutatakse geeniekspressiooni analüüsimiseks, mõõtes proovis RNA molekulide taset. See annab väärtuslikku teavet erinevate geenide aktiivsusest erinevatel ajahetkedel.

K: Mis on proteaasid?

V: Proteaasid on ensüümid, mis vastutavad valkude lõhustamise eest väiksemateks peptiidideks või aminohapeteks. Nad mängivad olulist rolli erinevates bioloogilistes protsessides, sealhulgas seedimises.

K: Mis on metalloproteaas?

V: Metalloproteaasid on proteaaside klass, mis vajavad oma ensümaatiliseks aktiivsuseks metalliioone, näiteks tsinki.

Allikas: füüsiline.org