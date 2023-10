Ajataju uurimine autismis: sügavam mõistmine loommudelite kaudu

Ajataju on inimeste ja loomade tunnetuse ülioluline aspekt, mis mõjutab otsuste tegemist, mälu, suhtlemist ja motoorset juhtimist. Dotsent Fuat Balci Michigani ülikoolist süveneb sügavale inim- ja loomamõistuse toimimisse, uurides ajataju ning selle sarnasusi ja erinevusi liikide lõikes.

Balci keskendub konkreetselt skalaarsele ajastusele, mis on erinevate liikide ajataju põhiomadus. Ajavahemike suurenedes väheneb sisemise ajastuse täpsus, sarnaselt pikslimisega teleriekraanil. See viitab sellele, et inimese aju stopperi funktsioon on evolutsiooniliselt säilinud ja erinevate liikide vahel võrreldav.

Ajataju mõistmisel on praktilised tagajärjed, sealhulgas arusaam inimmõistuse evolutsioonilistest alustest ja loommudelite kasutamine inimaju uurimisel. Balci uuringud võimaldavad uurida ka aja tajumise häireid, mis on seotud neuroloogiliste häiretega nagu autism, mis võib viia terapeutiliste sekkumisteni.

Uuringud on näidanud, et autistlikel inimestel võib esineda häireid sisemise kella töös, mille tulemuseks on suurenenud ebakindlustunne. See suurenenud ebakindlus võib kaasa aidata korduvale käitumisele ja teistele autismi iseloomulikele tunnustele. Balci eesmärk on paljastada seos ajataju puudujäägi ja autismi laiemate sümptomite vahel.

Oma projekti pealkirjaga "NeVRo: kaltsiumi pildistamise, optogeneetika ja virtuaalse reaalsuse ühendamine autismi sisemise kella uurimiseks" kasutab Balci autistlikke loomamudeleid, et uurida aja tajumise rolli autismispektri häiretes. Traditsioonilised loomkatsete keskkonnad väikestes kastides piiravad loomuliku käitumise jälgimist. Balci ületab selle piirangu, luues virtuaalreaalsuse tehnoloogia abil ökoloogiliselt kehtivad testimistingimused.

Balci eksperimentaalses seadistuses jooksevad hiired rippuval kuulil, kontrollides oma liikumist virtuaalses keskkonnas. See lähenemisviis pakub realistlikumat testimiskeskkonda ja võimaldab jälgida üksikute neuronite aktiivsust raku tasandil. Balci ühendab virtuaalse reaalsuse tipptehnoloogiatega, nagu kaltsiumi pildistamine ja optogeneetika, et manipuleerida konkreetsete neuronitega ja analüüsida ajutegevuse mustreid.

See kombineeritud lähenemisviis läheb kaugemale lihtsast loommudelite sõelumisest inimeste haiguste ja ravimite suhtes. Balci põhjalik fenotüüpimine hõlmab jälgitavate tunnuste ja omaduste analüüsimist, et potentsiaalselt korrigeerida autismi korral täheldatud häiritud ajutegevust.

Balci uurimistöö eesmärk on anda sügavam arusaam kognitiivsetest mehhanismidest ja nende rollist sellistes häiretes nagu autism. Autismi põhisümptomeid käsitledes loodab ta paljastada ühise algpõhjuse. See uurimine võib avada sügavama arusaamise autismi keskmes olevatest kognitiivsetest häiretest ja sillutada teed tõhusamatele terapeutilistele sekkumistele.

Allikad:

– Michigani ülikooli bioloogiateaduste osakond (UM Biological Sciences)

– Fuat Balci, UM bioloogiateaduste dotsent