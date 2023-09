Bakterimootorite mõistmine: mõju tõhusatele nanomasinatele

Nagoya ülikooli, Osaka ülikooli ja Nagahama bioteaduste ja tehnoloogia instituudi teadlased on teinud olulisi avastusi bakterite liikumise ja selle potentsiaalsete rakenduste kohta nanomasinate arendamisel. Emeriitprofessor Michio Homma ja professor Seiji Kojima juhitud meeskond tuvastas FliG molekuli rolli lipukihis ehk bakterite mootoris.

Bakterite lipumootoril on rootor ja staator. Staator toimib mootorina, samal ajal kui rootor pöörleb staatori pöörlemise ülekande alusel. See mehhanism võimaldab bakteritel edasi või tagasi liikuda. C-ring, valgukompleks, kontrollib seda liikumist. C-rõngas olev FliG molekul toimib sidurina, hõlbustades lülitumist edasi- ja tagasiliikumise vahel.

Teadlased uurisid FliG molekuli G215A mutanti, mis põhjustab mootori püsivat päripäeva pöörlemist. Uurimistöö käigus avastas meeskond, et FliG struktuuri muutused ja seda ümbritsevate veemolekulide vastastikmõju põhjustavad päripäeva. Need muutused esinevad ka FliG tavavormis, kui see pöörleb päripäeva. Struktuursed erinevused võimaldavad bakteritel lülituda edasi-tagasi liikumise vahel vastuseks nende keskkonnale.

FliG valgu füüsikaliste omaduste mõistmine on läbimurre mootorite pöörlemislülituse molekulaarse mehhanismi mõistmisel. Tulemused sillutavad teed kompaktsete mootorite väljatöötamiseks, millel on suurem energia muundamise efektiivsus. Neid teadmisi saab rakendada kunstlike nanomasinate kavandamisel, millel on täpne kontroll nende pöörlemise üle. Need edusammud võivad muuta revolutsiooni erinevates valdkondades, nagu meditsiin ja tehiselu kujundamine.

Ajakirjas iScience avaldatud uuring tähistab olulist sammu edasi meie arusaamises bakterimootoritest ja nende võimalikust mõjust tõhusamate nanomasinate väljatöötamisele. See avab uued võimalused nanotehnoloogia ja inseneriteaduse alasteks teadusuuringuteks, pakkudes põnevaid võimalusi tulevaste tehnoloogiliste edusammude jaoks.

Allikas:

Tatsuro Nishikino jt. Muutused FliGMC domeeni hüdrofoobses võrgus kutsuvad esile lipulaarmootori pöörlemislülituse, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya ülikool]