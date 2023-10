Uue uuringu kohaselt võivad "relativistlikud labad" tähed pooleks lõigata

New Yorgi ülikooli kosmoloogia ja osakeste füüsika keskuse teadlaste uus uuring viitab sellele, et tähed võivad pooleks lõigata "relativistlikud labad", mis on ülivõimsad plasma väljavoolud, mida kujundavad äärmiselt tugevad magnetväljad. Need tähti lõhestavad terad võivad potentsiaalselt seletada mõningaid universumi eredamaid plahvatusi, mida nimetatakse gammakiirguse purseteks (GRB).

GRB-d on erakordselt võimsad plahvatused taevas, kuid need toimuvad sageli liiga kaugel, et saaksime neid üksikasjalikult jälgida. Arvatakse, et neid purskeid tekitavad mustad augud või magnetarid, mis on tugevalt magnetiseeritud neutrontähed. Mõnede GRB-de aeglast tuhmumist on astronoomidel siiski raske seletada.

Selles uues uuringus teevad autorid ettepaneku, et need püsivad GRB-d võivad tuleneda massiivsete tähtede surmast. Kui täht sureb, kukub selle tuum kokku, moodustades neutrontähe, mida ümbritsevad vesiniku- ja heeliumikihid. Kiire kokkusurumise ja pöörlemise kaudu võib see neutrontäht omandada ülitugeva magnetvälja, muutes selle magnetariks.

Vastsündinu magnetari ümbritsev kaootiline keskkond põhjustab intensiivse kiirguse ja magnetväljade tõttu selle ümbruse meeletu ringi vuramise. Varasemad uuringud näitavad, et selle tulemusena moodustub juga piki magnetari pöörlemistelge. Selle uuringu teadlased avastasid aga, et magnetari magnetväljad võivad tekitada ka kiirguspurskeid piki selle ekvaatorit.

Need pöörleva tähe tsentrifugaaljõudude poolt kujundatud kiirguspursked moodustavad tera, mis liigub läbi tähe peaaegu valguse kiirusel. Selle "relativistliku tera" kantud energia on suurem kui supernoova plahvatuse energia ja see võib väljapoole liikudes tähe tõhusalt pooleks jagada. Tera jätkab märkimisväärset teekonda enne hoo kaotamist, mis võib selgitada teatud GRB-de aeglast tuhmumist.

Oma teekonna jooksul kogub tera ka rohkem materjali, võimendades selle hävitavat jõudu. Lisaks põhjustab tera ebastabiilsust tähe enda sees, mis viib selle lõpliku hukkumiseni.

Kuigi see uuring demonstreerib GRB-sid selgitavate relativistlike labade usutavust, on tulevaste uuringute eesmärk analüüsida, kuidas need labad aja jooksul arenevad, ja mõista nendega seotud tähesurma protsessi. Seda tüüpi plahvatuse peamiste allkirjade tuvastamisega saavad teadlased kinnitada, kas varem täheldatud GRB-d vastavad selle mudelile.

Allikad: New Yorgi ülikooli kosmoloogia ja osakeste füüsika keskus, arXiv.org