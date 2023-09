By

United Launch Alliance'i rakett Atlas V on pärast kümnekuulist startide vaheaega edukalt teenistusse naasnud. Rakett lasti teele pühapäeval eesmärgiga saata riikliku luurebüroo (NRO) ja USA kosmosejõudude jaoks geosünkroonsele orbiidile mitu satelliiti. See käivitamine tähistas Atlas V väljalaskmiste vahelise 20 aasta pikima perioodi lõppu.

Boeingu ja Lockheed Martini ühisettevõte ULA on silmitsi klientide viivitustega, mis on peamine põhjus Atlas V raketi väljalaskmise puudumisel. Sellele vaatamata on plaanis veel 18 Atlas V lendu, kusjuures raketid kannavad peamiselt Amazoni Kuiperi lairibavõrgu satelliite ja lennutavad astronaute Boeingi Starlineri meeskonnakapslisse.

Pühapäeval NRO jaoks käivitatud missioon, mida tuntakse kui "Silent Barker", jälgib teiste kosmoselaevade liikumist geosünkroonsel orbiidil, keskendudes Hiina ja Venemaa satelliitide tegevusele. See missioon rõhutab kosmosetegevuse jälgimise ja järelevalve tähtsust.

Atlas V rakett süütas oma Venemaal toodetud RD-180 peamootori ja viis rihmaga tahkekütusel töötavat võimendit, et ronida Cape Canaverali kosmosejaamast eemale. Raketi esimene aste vabastas võimendid ja eraldus hiljem, et võimaldada Kentauri ülemisel astmel jätkata orbiidile kiirendamist. Centauri ülemise astme mootori RL10 mitu põletust viisid satelliidid edukalt geosünkroonse kõrguse lähedasele orbiidile.

ULA on tegelenud üleminekuga Atlas V raketilt uuele Vulcani raketile. Atlas V programmil on praegu kavandatud veel 18 käivitamist, peamiselt Boeingi Starlineri meeskonnakapsli missioonide jaoks. Vulcani rakett, mis kasutab Blue Origini BE-4 mootoreid, peaks lähiaastatel saama peamiseks raketiks.

Üldiselt on Atlas V raketi edukas taaskasutamine ULA jaoks oluline verstapost. See demonstreerib nende võimet viia satelliite geosünkroonsele orbiidile ning rõhutab usaldusväärsete ja sagedaste startide tähtsust kosmosetööstuses.

Allikad:

- Ars Technica: [allika nimi]