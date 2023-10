Astroboticu Lunar Lander plahvatas ULA Vulcan Centaur raketil

Pittsburghis asuv lennundusettevõte Astrobotic teeb ajalugu oma esimese Kuu maanduriga, mida kannab United Launch Alliance'i (ULA) uus rakett Vulcan Centaur. ULA tegevjuht Tory Bruno teatas CNBC tehnoloogia täitevnõukogu tippkohtumisel, et käivitamine on kavandatud 24. detsembrist 26. detsembrini.

Astroboticu robotmaandur Peregrine on raketi pardal koos kasuliku koormaga Celestiselt, mis kasutab starditeenuseid tuhastatud säilmete saatmiseks kosmosesse mälestusmärgina. Käivitamine on osa 79.5 miljoni dollari suurusest lepingust, mille NASA sõlmis 2019. aastal Commercial Lunar Payload Services algatuse kaudu ettevõttele Astrobotic. Missiooni eesmärk on toimetada kosmoseagentuuri nimel Kuu põhjapoolsetesse piirkondadesse teaduslikku kasulikku lasti.

Bruno sõnul valiti konkreetne stardikuupäev orbitaalmehaanikaga seotud teaduslikel kaalutlustel. Astroboticu missiooninõuded nõuavad hoolikalt kontrollitud valgustingimusi ja pidevat raadiosidet Deep Space Networkiga. Need tegurid piiravad käivitamisakent vaid mõne päevaga kuus.

Teekond selle verstapostini pole kulgenud väljakutseteta. Esialgne teade ULA-st kui stardipakkujast tehti 2019. aastal ja kavandatud stardikuupäevaks on 2021. Tehnilised viivitused raketiga Vulcan, näiteks NASA Marshalli kosmoselennukeskuses märtsis toimunud katsetamise ajal toimunud ülemise astme plahvatus, põhjustasid aga tagasilööke. . Täiendavad viivitused tekkisid Blue Origini BE-4 mootoritega seotud rakettmootorite katsetamise intsidentide tõttu. Nendele tagasilöökidele vaatamata on ULA kindel, et nad lõpetavad novembris Vulcani ülemise etapi testimise ja kvalifikatsiooni.

See esimene missioon, tuntud kui Certification-1, on üks kahest kosmosejõudude nõutavast sertifitseerimislennust. Start toimub Floridas Cape Canaverali kosmosejõudude jaama stardikompleksist 41. ULA-l on ambitsioonikad plaanid suurendada Vulcani stardisagedust, eesmärgiga lasta 2025. aasta keskpaigaks üks kord iga kahe nädala tagant. Ettevõte loodab, et nõudlus oma käivitusteenuste järele tuleb nii valitsus- kui ka äriklientidelt, kusjuures märkimisväärne saavutus on Amazoni hiljutine lepingu võitmine osa Kuiperi satelliidi Interneti-megakonstellatsiooni käivitamiseks.

