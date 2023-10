Astroboticu Lunar Lander stardib ULA raketil Vulcan Centaur

Pittsburghis asuv ettevõte Astrobotic valmistub oma esimese Kuu maanduri väga oodatud stardiks United Launch Alliance'i (ULA) täiustatud raketiga Vulcan Centaur. ULA tegevjuht Tory Bruno kinnitas, et start on kavandatud 24. detsembrist 26. detsembrini, mis on oluline verstapost nii ettevõtetele kui ka kosmosetööstusele tervikuna.

Eelseisev start on lahutamatu osa Astroboticu missioonist viia Kuu põhjapiirkonda teaduslikke kasulikke koormusi. Astroboticu välja töötatud robotmaandur Peregrine kannab 120 kilogrammi kandevõimet ja toetab NASA äriliste Lunar Payload Services algatust. Selle algatuse eesmärk on soodustada kuu uurimise arendamist, tehes koostööd eraettevõtetega.

Murrangulises koostöös on Astroboticu Peregrine maanduril ka hostitud kasulik koormus Celestiselt, mis on ettevõte, mis on pühendunud väikeste osade tuhastatud säilmete saatmisele mälestusteenistusena kosmosesse. See ainulaadne partnerlus lisab missioonile terava elemendi ja tõstab esile kosmose üha suuremat tunnustamist inimeste mäletamise viimase piirina.

Kuigi käivitusaken langeb kokku jõululaupäevaga, rõhutab ULA tegevjuht Tory Bruno, et ajastus põhineb põhjalikel teaduslikel arvutustel. Missiooninõuded nõuavad valgustingimuste hoolikat kontrolli ja vajadust pideva raadioside järele Deep Space Networkiga. Need tegurid piiravad käivitamise akent vaid mõne päevaga iga kuu, muutes jõululaupäeva käivitamise veelgi olulisemaks.

ULA on kogenud tehnilisi tagasilööke täiustatud raketi Vulcan Centaur arendamisel. Siiski on ettevõte jätkuvalt pühendunud kõrgeimate ohutus- ja jõudlusstandardite tagamisele. Eelseisev start on ULA jaoks ülioluline verstapost, kuna see on üks kahest sertifitseerimislennust, mis on nõutavad Ameerika Ühendriikide kosmosejõudude rangete nõuete täitmiseks.

Start on kavandatud Floridas Cape Canaverali kosmosejõudude jaama stardikompleksis 41. ULA-l on ambitsioonikad tulevikuplaanid, mille eesmärk on suurendada 2025. aasta keskpaigaks raketi Vulcan Centaur stardisagedust ühe stardini iga kahe nädala tagant. See suurenenud nõudlus tuleb eeldatavasti nii valitsus- kui ka äriklientidelt, kuna ULA jätkab lepingute ja partnerluste sõlmimist tööstuse võtmeisikutega.

Astroboticu esimene Kuu maanduri start koostöös ULA-ga sillutab teed tulevastele kosmoseuuringutele ja pakub ainulaadset perspektiivi jõululaupäeva olulisusest stardikuupäevana. See demonstreerib eraettevõtete erakordset võimekust toetada teadusuuringuid, avaldada austust lähedastele ja nihutada inimuuringute piire Maast kaugemale.

FAQ

1. Mis on Astroboticu esimene Kuu maandur?

Astroboticu esimene Kuu maandur, nimega Peregrine, on robot-kosmoselaev, mis on loodud teadusliku kasuliku koorma toimetamiseks Kuu põhjapiirkonda. See on umbes kuus jalga pikk, kaheksa jalga lai ja selle kandevõime on 120 kilogrammi.

2. Mis on missiooni eesmärk?

Missiooni eesmärk on toetada NASA äriliste Lunar Payload Services algatust, toimetades Kuule teaduslikke kasulikke koormusi. Lisaks on missioonil ainulaadne partnerlus Celestisega, ettevõttega, mis saadab mälestusteenistuseks kosmosesse väikesed osad tuhastatud säilmed.

3. Miks on käivitamine kavandatud jõululaupäevale?

Stardiaken on määratud missiooninõuetega, mis nõuavad hoolikalt kontrollitud valgustingimusi ja pidevat raadiosidet. Nende piirangute tulemusel on igas kuus saadaval mõned käivituspäevad, millest üks langeb jõululaupäevale.

4. Milliste tagasilöökidega on ULA kokku puutunud?

ULA on oma raketi Vulcan Centaur väljatöötamisel seisnud silmitsi tehniliste viivitustega, sealhulgas vahejuhtumitega, mis hõlmasid ülemise astme plahvatust katsetamise ajal ja teist plahvatust raketimootori katsetamise ajal. Siiski on ULA pühendunud kõrgeimate ohutus- ja jõudlusstandardite tagamisele.

5. Kus toimub käivitamine?

Käivitamine toimub Floridas Cape Canaverali kosmosejõudude jaama stardikompleksis 41.

