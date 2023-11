Uus Ühendkuningriigi satelliit Maa kliima ja looduskatastroofide jälgimiseks

Ühendkuningriik kavatseb panustada kliimamuutuste ja looduskatastroofide jälgimiseks mõeldud uue kosmoselaeva väljatöötamisse. Ühendades jõud Portugali ja Hispaaniaga Atlandi tähtkuju projektis, rahastab Ühendkuningriigi Kosmoseagentuur rajaleidja satelliidi ehitamist, mille eesmärk on koguda väärtuslikke ja ajakohaseid andmeid Maa keskkonnatingimuste kohta. Ühendkuningriigi valitsuselt 3 miljonit naela raha saanud algatus ei aita mitte ainult loodusõnnetuste avastamisel ja jälgimisel, vaid toetab ka jõupingutusi võimalike riskide maandamiseks.

Uus satelliit, mis on koostöös Oxfordshire'is Harwelli kosmoselinnakus asuva ettevõttega Open Cosmos, aitab oluliselt kaasa globaalsetele algatustele, mis on suunatud kliimamuutusele ja katastroofiabile. See annab ka olulisi andmeid selliste peamiste tööstusharude kohta nagu põllumajandus ja energeetika, parandades veelgi nende jätkusuutlikkuse tavasid. Teaduse, innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna minister Andrew Griffith rõhutas Maa vaatluse keerulist rolli pakiliste ülemaailmsete väljakutsetega tegelemisel. Ta märkis, et satelliidiandmed võimaldavad teha kiireid otsuseid, toetades samal ajal ka Ühendkuningriigi majanduse erinevaid sektoreid.

Tehes koostööd Open Cosmosega ja toetades Atlantic Constellationi ambitsioone, püüab Ühendkuningriik kasutada kosmosetehnoloogiat ühiste eesmärkide saavutamiseks. See koostöö ei loo mitte ainult uusi võimalusi tulevaseks oskuste arendamiseks, vaid loob ka töövõimalusi, edendades kokkuvõttes riigi majanduskasvu. Teade Ühendkuningriigi osalemisest projektis langeb kokku Ühendkuningriigi kosmosekonverentsi algusega Belfastis, Põhja-Iirimaal, mis rõhutab veelgi riigi pühendumust teadusuuringute ja kosmoseuuringute edendamisele.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Atlandi tähtkuju projekt?

Projekt Atlantic Constellation on Portugali, Hispaania ja Ühendkuningriigi juhitud algatus satelliitide rühma väljatöötamiseks, mille eesmärk on jälgida Maa keskkonnatingimusi, keskendudes eelkõige kliimamuutustele ja loodusõnnetustele.

Kuidas aitab uus satelliit kliimamuutustega seotud jõupingutusi?

Uus satelliit, mida rahastab Ühendkuningriigi valitsus ja mis töötati välja koostöös Open Cosmosega, pakub regulaarselt ajakohastatud andmeid Maa kliima kohta. See teave on oluline kliimamustrite ja -suundumuste mõistmisel, mis omakorda hõlbustab teadlike otsuste tegemist ja tõhusate kliimamuutuste leevendamise strateegiate rakendamist.

Millised tööstusharud saavad satelliidiandmetest kasu?

Satelliidi andmed on väärtuslikud paljudele tööstusharudele, sealhulgas põllumajandusele ja energeetikale. See parandab põllumajandustavasid, pakkudes teadmisi ilmastiku ja maakorralduse kohta, aidates lõpuks kaasa tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse suurenemisele. Lisaks saab energiasektor kasutada andmeid toimingute optimeerimiseks ja kliimaga seotud väljakutsetele paremini reageerimiseks.