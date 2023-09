Ühendkuningriigi linnupopulatsioonid on kliimamuutuste mõjul võitjate ja kaotajate ees

By

Teadlaste sõnul on Ühendkuningriigi linnupopulatsioonis kliimamuutuste mõju tõttu märkimisväärsed muutused. Kuigi mõned liigid õitsevad, seisavad teised silmitsi tõsise langusega.

Looduslike elupaikade kadumine, pestitsiidide kasutamine ja ilmastikumuutused aitavad kaasa linnuliikide vähenemisele Suurbritannias. British Trust for Ornithology teatab, et metslindude arv on alates 73. aastast langenud 1970 miljoni võrra.

Eelkõige seisavad rändlinnud silmitsi väljakutsetega, kui nad navigeerivad ekstreemsetes ilmastikutingimustes erinevatel mandritel. Dr Dave Leech, British Trust for Ornithology rõngastamise juht, rõhutab kliimamuutusi kui suurt survet rändlindudele. Nad peavad arvestama kliimatingimustega mitte ainult pesitsusaladel, vaid ka talvitusaladel ja piirkondades, mida nad rände ajal läbivad.

Mõned liigid kohanevad muutuva kliimaga. Näiteks roostikud kasutavad ära pikemaid ja kuumemaid suvesid, andes rohkem järglasi. Sarnaselt laiendavad oma levila põhja poole sellised liigid nagu Cetti lind.

Teised liigid, sealhulgas kägu ja pajuvits, on aga kliima soojenedes hädas toimetulekuga. Ühendkuningriigis suvitavatel kägudel on toidupuuduse ja arvukuse vähenemise tõttu Aafrikast tagasiteed raske.

Linnupopulatsioonide vähenemine valmistab märkimisväärset muret nii linnuhuvilistele kui ka looduskaitsjatele. Ikooniliste liikide, nagu kägu ja ööbik, kadumine võib avaldada sügavat mõju tulevastele põlvkondadele, kellel ei pruugi olla kunagi võimalust oma ainulaadseid kõnesid kuulda.

Sellegipoolest loodavad linnuhuvilised, et kliimamuutused võivad Ühendkuningriigis põhjustada uute liikide teket. Näiteks linnuvaatlejaid rõõmustavad praegu sellised liigid nagu must-tiib-nukk ja mesikäpp, keda Briti rannikul varem harva kohati.

Ulatusliku andmete kogumise ja seire abil loodavad teadlased paremini mõista kliimamuutuste mõju linnupopulatsioonidele ja töötada välja strateegiad nende muutuste leevendamiseks.

