UCF osaleb rahvusvahelisel Kuuöö vaatlemisel

UCF, tuntud ka kui SpaceU, ühineb taas ülemaailmse üritusega International Observe the Moon Night, et tõsta teadlikkust kuuteaduse ja -uuringute kohta. Ülikool võõrustab 21. oktoobril oma üritust Observe the Moon Knight, mis pakub tasuta juurdepääsu teleskoopidele ja kosmosega seotud tegevustele Peegeldava tiigi ümbruses. Üritus on publikule avatud.

Ürituse ajal on UCF-i kosmoseeksperdid saadaval, et aidata kohalolijaid ülikoolilinnakust Kuu vaatlemisel. Üritus toimub kella 6-8, võimaldades osalejatel nautida kuuvaateid enne, kui taevas liiga tumedaks muutub. UCF Teaduste Kolledži füüsika abiprofessor Adrienne “Addie” Dove nendib, et isegi sel ajal on Kuu endiselt nähtav.

Professor Yan Fernandez ühineb üritusel Dove'iga, et jagada teadmisi nende Kuuga seotud uuringute kohta, sealhulgas NASA Lunar-VISE missioonist. See missioon on keskendunud Kuu konkreetse piirkonna uurimisele, et tuvastada mineraale ja keemilisi ressursse.

Lisaks teleskoobiga vaatamisele on UCF raamatukogudel ja erinevatel üliõpilasorganisatsioonidel ka astronoomia ja füüsikaga seotud kabiinid ja tegevused. Kohalolijatel on võimalus nende teemade kohta rohkem teada saada, alates meteoriitidest kuni veerakettideni, ning uurida ka kuukraatreid. Lisaks on seal Kuu passijaam, kus osalejad saavad koguda templeid, kui nad liiguvad läbi erinevate kosmosejaamade, mida võõrustavad UCF-i planeediteadlased, teadusraamatukoguhoidjad ja ülikooli astronoomiaühingu liikmed.

See üritus on vaid üks paljudest Knights Under the Starsi üritustest, mida korraldavad Robinsoni observatoorium ja üliõpilaste juhitud Astronomy Society. UCF jätkab pühendumist kosmoseuuringutele, pälvides sellele hüüdnime SpaceU. Ülikoolil on pikaajaline tähtede poole püüdlemise traditsioon, kus on palju projekte NASA Artemise programmi toetamiseks ja lõpetajate märkimisväärne panus Kennedy kosmosekeskusesse. Lisaks on UCF-il asteroide nimetatud enam kui kümnekonna teadlase järgi ja isegi planeet on selle auks nimetatud.

Kosmoseuuringute vaim laieneb ka UCF-i spordiprogrammidele temaatiliste kosmosemängudega. Need sündmused, mis algasid esmakordselt 2016. aastal jalgpalliga, austavad UCF-i osalust kosmosetööstuses. Tulevane meeste jalgpalli kosmosemäng mängitakse 18. oktoobril Coastal Carolinaga. Ka naiste jalgpall ja võrkpall on sel aastal juba oma kosmosemängud pidanud. Tähtsündmuseks on UCF jalgpalli seitsmes iga-aastane kosmosemäng, mis toimub 11. novembril, vastaseks Oklahoma osariigis. Huvitav on see, et UCF-i jalgpallistaadioni 50 jardi joon joondub sama laiuskraadiga kui NASA ajalooline stardiplatvorm Launch Complex 39A, mis asub ülikoolist umbes 35 miili idas.

UCF jätkab püüdlemist kosmoseuuringute ja -hariduse tipptaseme poole nii väljal kui ka väljaspool.

Allikad:

- Allikas artikkel