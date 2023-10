Valdkonna arendamine: pehmed andurid, mis laiendavad robootika ja proteesimise võimalusi

Pehme, paindlik ja märkimisväärselt tundlik murranguline pehme andur, mille on välja töötanud Briti Columbia ülikooli (UBC) ja Honda teadlased, on valmis muutma revolutsiooni robootika ja proteeside valdkonnas. See uuenduslik andur, kui seda rakendatakse käteproteeside või robotjäsemete pinnale, suurendab puutetundlikkust ja osavust, võimaldades masinatel keerulisi ülesandeid hõlpsalt täita. Lisaks soodustab selle nahataoline tekstuur turvalisemat ja realistlikumat inimeste ja robotite vahelist suhtlust, suurendades usaldust ja koostööd.

Pehmel sensoril, mis on valmistatud osana dr Mirza Saquib Sarwari teedrajavast doktoritööst elektri- ja arvutitehnika alal UBC rakendusteaduste teaduskonnas, on muljetavaldav hulk võimalusi. Tundes erinevat tüüpi jõude, annab andur proteesidele ja robotkätele võimaluse reageerida puutetundlikele stiimulitele erakordse täpsuse ja peenelt. Õrnaid esemeid, nagu munad või veeklaasid, saab nüüd enesekindlalt haarata ja nendega manööverdada, ilma et tekiks kahju või õnnetusi.

Põhimõtteliselt koosneb silikoonkummist – materjalist, mida tavaliselt kasutatakse kinos elutruu nahaefektide loomiseks – andur on hoolikalt konstrueeritud, et jäljendada inimese naha paindumist ja kortsumist. Kasutades nõrku elektrivälju, mis on sarnased puuteekraanidel leiduvatele, suudab andur tuvastada objekte kaugelt, tuvastades samal ajal jõudu nii selle pinnal kui ka piki seda. See ainulaadne kombinatsioon on inimese ja roboti koostoime jaoks ülimalt oluline, võimaldades robotitel inimeste vahetus läheduses ohutult ja tõhusalt töötada.

UBC ja Honda Frontier Robotics uurimisinstituudi koostöö on andnud praktilise ja skaleeritava tehnoloogia. Anduri lihtne tootmisprotsess võimaldab hõlpsat mastaapsust, mis võimaldab katta suuri pindasid ja toota suuri koguseid. Uuringu juhtfiguur ning UBC elektri- ja arvutitehnika professor dr John Madden kinnitab, et andurid ja tehisintellekt muudavad robotid kiiresti võimekamateks ja elutruumaks üksusteks. Siiski on kasvuruumi veel palju.

Nagu dr Madden märgib, on inimese nahal palju suurem tajumisvõime, kui praegune tehnoloogia seda võimaldab. Teadusuuringud on keskendunud selle lünga ületamiseks, täiustades andureid, et jäljendada inimese puudutuse keerukust, sealhulgas temperatuuri tuvastamist ja isegi kahjustuste hindamist. Lisaks sellele mängib tehisintellekti integreerimine keskset rolli, et aidata robotitel tähtsuse järjekorda seada ja sellele reageerida. Täiustatud andurite arendamine ja tehisintellekti areng peavad toimuma paralleelselt, kujundades tulevikku, kus robotid koos eksisteerivad ja teevad inimestega koostööd.

FAQ

Mis on UBC ja Honda teadlaste välja töötatud pehme anduri eesmärk?

Pehme andur on loodud puutetundlikkuse ja osavuse suurendamiseks robootika- ja proteesirakendustes. See võimaldab masinatel täita delikaatseid ülesandeid ja inimestega turvaliselt suhelda.

Kuidas pehme andur töötab?

Andur kasutab puutetundliku ekraaniga sarnaselt objektide tuvastamiseks nõrku elektrivälju, samal ajal kui tal on võime tajuda jõude selle pinnal ja piki seda. See kombinatsioon võimaldab täpset ja reageerivat suhtlust.

Milliseid materjale anduri konstruktsioonis kasutatakse?

Andur koosneb peamiselt silikoonkummist, mitmekülgsest materjalist, mis on tuntud oma paindlikkuse ja sarnasuse poolest inimese nahaga.

Kas pehmet andurit saab masstootda?

Jah, andurit saab hõlpsasti valmistada ja laiendada, et katta suured pinnad. See muudab masstootmise teostatavaks ja avab ukse laialdaseks kasutuselevõtuks erinevates tööstusharudes.

Kuidas saavad andurite ja tehisintellekti edusammud robotitele kasu saada?

Andurite ja tehisintellekti edasine arendamine võimaldab robotitel korrata inimese puudutuse keerukust, sealhulgas temperatuuri tuvastamist ja kahjustuste hindamist. Need edusammud suurendavad nende võimeid ja muudavad nad ümbritseva ja inimestevahelise suhtluse suhtes paremini reageerivaks.