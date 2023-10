Saladuste avamine: kuidas Kuu fragment muutus Maa-lähedaseks asteroidiks

Arizona ülikooli astronoomide meeskond on murrangulise avastusega valgustanud Kuu tüki põnevat muutumist Maa-lähedaseks asteroidiks. Algne tõsiasi, et varem avastatud asteroid Kamo`oalewa võis olla Kuu fragment, raputas teadusringkondi juba 2021. aastal. Nüüd, kaks aastat hiljem, on ülikooli teine ​​uurimisrühm avastanud haruldase raja, mis võib selgitada, kuidas nähtus ilmnes.

Traditsiooniliselt on astronoomid omistanud Maa-lähedased asteroidid kaugetele objektidele, mis pärinevad Marsi orbiidi tagant. See viimane uuring viitab aga sellele, et Kuu on nende taevaobjektide tõenäolisem allikas. Selle paberi vanemautori ja Arizona ülikooli planeediteaduste professori Renu Malhotra sõnul viitab see leid sellele, et Maa-lähedaste asteroidide populatsiooni hulgas on potentsiaalselt palju rohkem Kuu fragmente. Uurimistulemused avaldati ajakirjas Communications Earth & Environment.

Kamo`oalewa on ainulaadne kahel erineval viisil. Esiteks on see klassifitseeritud Maa kvaasisatelliidiks, mis tähendab, et selle orbiit on väga sarnane Maa orbiidiga, kuigi see tiirleb ümber päikese. Teiseks paistab silma selle pikaealisus, kuna eeldatavasti jääb ta Maa kaaslaseks miljoneid aastaid. See erakordne omadus eristab Kamo`oalewat teistest sarnastest objektidest, mis hoiavad Maa-sarnaseid orbiite vaid paar aastakümmet.

Selleks, et selgitada välja mõistatus, kuidas Kuu tükk sellele kvaasi-satelliidi orbiidile sattus, viisid teadlased läbi arvsimulatsioonid, mis arvestasid kõigi Päikesesüsteemi planeetide gravitatsioonijõude. Üllataval kombel avastasid nad, et mõnel Kuu fragmendil on õiged tingimused nendele ainulaadsetele orbiitidele tee leidmiseks. Seetõttu võis Kamo`oalewa tekkida miljoneid aastaid tagasi Kuu kokkupõrke ajal.

Kuud on pikka aega pommitanud asteroidid, mis ilmneb selle pinnale hajutatud arvukatest kokkupõrkekraatritest. Kuigi enamik Kuust välja paiskunud materjale kukub tagasi Kuule, pääseb väike osa Kuu ja Maa gravitatsiooni eest, muutudes lõpuks Maa-lähedaste asteroidideks. Arvatakse, et Kamo`oalewa kuulub sellesse haruldaste fragmentide rühma, mis on jõudnud Maa kaasorbitaalruumi.

Maalähedaste asteroidide mõistmine on ülioluline, kuna need kujutavad meie planeedile potentsiaalset ohtu. Täiendavad üksikasjalikud uuringud Kamo`oalewa kohta ja selle päritolu kindlaksmääramine konkreetses Kuu kokkupõrkekraatris annavad väärtuslikku teavet löögimehaanika kohta. Seda silmas pidades kavatsevad teadlased uurida konkreetseid tingimusi, mis võimaldasid Kamo`oalewa ainulaadset orbitaalteed. Lisaks on nende eesmärk määrata selle mõistatusliku asteroidi täpne vanus.

Kamo`oalewa avastamine ja selle Kuu päritolu on tunnistus meie universumi uskumatutest imedest. See tuletab meile meelde, et isegi näiliselt igapäevastes asjades võib peituda märkimisväärseid saladusi, mis ootavad paljastamist pühendunud teadlaste väsimatute jõupingutustega. Kui jätkame kosmose uurimist, saame sügavamalt aru oma kohast kosmose avarustes.

KKK

1. Mis on kvaasisatelliit?

Kvaasisatelliit on termin, mida kasutatakse asteroidide kirjeldamiseks, mille orbiidid on sarnased Maa omaga, tekitades illusiooni, et nad tiirlevad Maa ümber, kuigi tegelikult tiirlevad nad ümber päikese.

2. Kuidas sai Kuu fragmendist Maa-lähedane asteroid?

Arizona ülikooli teadlaste läbiviidud arvsimulatsioonid näitasid, et teatud kuufragmentidel on Maa ümber kvaasisatelliidi orbiitidele sisenemiseks sobivad tingimused. See viitab sellele, et Kuu fragment võis tekkida möödunud Kuu kokkupõrke ajal ja leidis seejärel tee sellele ainulaadsele orbiidile.

3. Miks on Kamo`oalewa avastus märkimisväärne?

Kamo`oalewa avastus tõstab esile Kuu kui potentsiaalse Maa-lähedaste asteroidide allika, laiendades meie arusaama nende päritolust. Lisaks võib Kamo`oalewa uurimine ja selle konkreetse päritolu kindlaksmääramine Kuu kokkupõrkekraatris anda väärtuslikku teavet kokkupõrke mehaanika kohta ja aidata kaasa meie teadmistele nende taevanähtuste kohta.

4. Millised on Maa-lähedaste asteroidide võimalikud ohud?

Maalähedased asteroidid kujutavad meie planeedile potentsiaalset ohtu, kuna nende orbiidid toovad nad Maa vahetusse lähedusse. Kokkupõrke korral võivad need põhjustada olulist kahju ja avaldada meie keskkonnale pikaajalist mõju. Nende asteroidide ja nende omaduste mõistmine on potentsiaalsete riskide maandamise strateegiate väljatöötamiseks ülioluline.