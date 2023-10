MIT-i teadlased ühendavad twistronika ja kvaasikristallid, avades ukse uutele avastustele ülijuhtivuse vallas

MIT-i teadlased on teinud kvaasikristallide uurimisel põneva läbimurde, kombineerides neid tehnikaga, mida nimetatakse twistronikaks. Kvaasikristallid on ainulaadne materjalide klass, millel on ebatavalised mustrid ja omadused kusagil kristalli ja amorfse materjali vahel. Ajakirjas Nature avaldatud uurimus tutvustab uut paindlikku platvormi kvaasikristallide uurimiseks ja nende potentsiaalsete rakenduste uurimiseks.

Uuring põhineb twistroonika valdkonnal, mis hõlmab aatomiliselt õhukeste materjalide kihtide üksteise peale virnastamist ja nende keeramist väikese nurga all, et luua muaree supervõre. Sellel mustril on oluline mõju elektronide käitumisele ja see võib põhjustada huvitavate nähtuste ilmnemist. Twistronics on juba olnud edukas uute ainulaadsete omadustega kvantmaterjalide loomisel.

Selles uuringus virnas meeskond kolm grafeenilehte üksteise peale, keerates kahte lehte erineva nurga all. Selle tulemusel loodi kvaasikristall, keeruka ja ebakorrapärase aatomimustriga materjal. Kvaasikristalle on olnud keeruline uurida ja mõista nende tootmise raskuste tõttu.

Twistroonika ja kvaasikristallide kombineerimisega on teadlased avanud uusi võimalusi ülijuhtivuse ja muude eksootiliste nähtuste uurimiseks. Ülijuhtivus on nähtus, kus elektronid võivad voolata läbi nulltakistusega materjali, mille tulemuseks on ülitõhusad elektroonikaseadmed. Ülijuhtivuse mõistmine ja kasutamine on elektroonikas olnud pikaajaline eesmärk.

See uurimus ei anna mitte ainult uusi teadmisi kvaasikristallide kohta, vaid näitab ka twistronika potentsiaali mitmekülgse tööriistana aatomõhukeste materjalide loomiseks ja uurimiseks. Nende materjalide ainulaadsetel omadustel ja käitumisel võib olla oluline mõju tulevastele tehnoloogilistele edusammudele.

