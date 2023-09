Türgi astronoomid uurivad Gaia andmeid kasutades NGC 2509 avatud klastrit

Istanbuli ülikooli astronoomid on ESA satelliidi Gaia andmeid kasutades läbi viinud uuringu avatud klastri NGC 2509 kohta, andes ülevaate selle struktuursetest ja astrofüüsikalistest parameetritest. Avatud klastrid on üksteisega lõdvalt gravitatsiooniliselt seotud tähtede rühmad, mis on moodustunud samast hiiglaslikust molekulaarpilvest. Kutsika tähtkujus asuv NGC 2509 on keskmise vanusega avatud klaster, mida on vähe uuritud ja mille paljud omadused on veel ebakindlad. NGC 2509 uurimiseks analüüsisid astronoomid Gaia Data Release 3 astromeetrilisi ja fotomeetrilisi andmeid. Nad eraldasid parve liikmed väljatähtedest ja määrasid kindlaks NGC 2509 täpsemad põhiparameetrid.

Uuring näitas, et NGC 2509 keskmine õige liikumine on vastavalt -2.72 ja 0.8 mas/aastas paremale tõusul ja deklinatsioonil. Selle hinnanguline kaugus on umbes 8,200 valgusaastat ja vanus on tõenäoliselt 1.5 miljardit aastat. Parve piirav raadius on umbes 16.7 valgusaastat ja punetus 0.1 magi. NGC 2509 metallilisus on mõõdetud tasemel 0.0152 dex ja selle keskmiste tähtede tihedus on ligikaudu 32.33 tähte/kaaremin².

Teadaolevate galaktika avatud parvede loendi laiendamine ja nende üksikasjalik uurimine on ülioluline, et parandada meie arusaamist meie galaktika tekkest ja arengust. See uuring aitab kaasa NGC 2509 teadmistele ja annab väärtuslikku teavet selle omaduste kohta. Avatud klastrite edasine uurimine ja uurimine jätkavad meie universumi keeruka olemuse avastamist.

