Uus uuring viitab, et Maa tuum võib lekkida

Ajakirjas Nature avaldatud hiljutise uuringu taga olevad teadlased on leidnud tõendeid selle kohta, et Maa tuum võib lekkida. Uuring keskendus Kanada Arktika saarestiku Baffini saare iidsetele laavavoogudele, mis sisaldasid suurimaid heelium-3, heelium-4 ja teise haruldase isotoobi suhteid, mis maismaa vulkaanilistest kivimitest kunagi avastati.

Heelium-3 kõrgenenud tase viitab sellele, et laavavood pärinevad sügavalt Maa tuumast. Kuigi selle lekke täpne mehhanism jääb ebaselgeks, on hüpotees, et vähesed haruldased elemendid, nagu heelium-3, võivad tuumast välja imbuda ja Maa pinnale liikuda.

See leid põhineb varasematel teadmistel, et Baffini saare kivimites leidub heelium-3. Kuid teadlased soovisid kindlaks teha, kui palju kõrgemad tasemed olid võrreldes varasemate aruannetega, toetades veelgi südamiku lekke võimalust.

Õnneks ei tundu see leke praegu ohtlik olevat. Teadlased on kindlaks teinud, et kivimites ei ole ohtu kujutamiseks piisavalt heelium-3 aatomeid ja kuna heelium-3 on väärisgaas, siis see ei suhtle teiste elementidega keemiliselt. Lisaks on piirkond, kus laavavood jõuavad Baffini saareni, äärmiselt kauge, mis vähendab inimeste kokkupuute ohtu.

Võimaliku lekke avastamine Maa tuumas tekitab intrigeerivaid küsimusi meie arusaamade kohta planeedi sisemisest toimimisest. Seda nähtust ümbritseva mõistatuse lahti mõtestamiseks ja selle mõju kindlakstegemiseks Maa tuumale on vaja täiendavaid uuringuid.

Allikad:

– loodus (ajakiri)

– Pildi allikas: Mariana Ianovska / Adobe